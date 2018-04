Der verpasste K.o.-Schlag

So oft hatten in diesem Playoff Zenti­meter für die ZSC Lions entschieden. Doch als gestern der Pokal in Griffweite war, fehlten sie ihnen. Es war eine ­bittere Niederlage für die Zürcher, die so viel ­investierten und am Schluss doch mit leeren Händen dastanden.

Zentimeter waren es, die der Puckin der 55. Minute nach einem Schuss ­Sutters übers Tor flatterte – Merzlikins lag daneben und konnte nicht mehr eingreifen. Der Puck war noch abgelenkt worden. In der 57. Minute traf Lajunen dann ganz präzise zwischen Freund und Feind hindurch zum 3:2. Lapierre hatte Flüeler die Sicht genommen. Es war das Tor, das diesen intensiven Fight entschied und das ein siebtes Spiel am Freitag in der Resega nötig macht.

Petterssons spätes Frustfoul

Gut möglich, dass dann ZSC-Topskorer Pettersson nicht dabeisein wird. Denn der Schwede liess seinen Frust in der Schlussminute an Lapierre aus, sprang ihn an der Bande von hinten an und wuchtete ihn so kopfvoran in die Abschrankung. Der Kanadier lag kurz benommen auf dem Eis, konnte aber die Partie fertigspielen. Anders als Pettersson, der mit fünf Minuten plus Spieldauer unter die Dusche musste.

Früher Treffer: Das 1:0 von Lugano im ersten Drittel. (Video: Tamedia/SRF)

Es kann gut sein, dass er für diese ­Attacke gesperrt werden wird. Aber vielleicht ist das für die Zürcher ja gar kein Handicap. Denn Pettersson ist in diesem Final ein Schatten seiner selbst. Für ihn würde dann wohl Pelletier zurück ins Team rücken, voraussichtlich als Center zwischen Shore und Korpikoski.

Fragt sich nur, wie die Zürcher diesen Abend mental wegstecken. Sie starteten zwar erneut schlecht, kassierten zum vierten Mal in Serie das erste Tor – ­Walker traf in der 4. Minute alleine vor Flüeler. Doch nachdem sie das erste Drittel, in dem ihre Hände gezittert hatten, mit einem 0:1 überstanden hatten, übernahmen sie die Kontrolle in diesem Spiel. Und ausgerechnet Korpikoski, der das Gegentor mitverschuldet hatte, weil er während eines Lugano-Angriffs gewechselt und so eine Überzahlsituation ermöglicht hatte, traf in der 25. Minute zum 1:1. Und zwar in Überzahl nach einem schönen Querpass von Kenins. Es war für den Finnen mit NHL-Vergangenheit das erste Tor in diesem Playoff überhaupt.

Die Zürcher überrollten Lugano danach, gewannen nun fast alle Zweikämpfe, doch das 2:1 fiel einfach nicht. Immer wieder verpassten sie beste Gelegenheiten dazu, und so entkamen die Tessiner dem Mitteldrittel trotz grosser Nöte mit nur einem Gegentor. Die Bilanz von 16:2 in jenem Abschnitt dokumentiert die Zürcher Überlegenheit.

Wer die Tore nicht schiesst ...

Doch eben, wer die Tore nicht schiesst, der bekommt sie. So traf Hofmann (46.) in Überzahl nach einem Abpraller zur nächsten Lugano-Führung. Diese hatte indes nur gut zwei Minuten Bestand, ehe Klein mit einem wuchtigen Hocheckschuss wieder auf 2:2 stellte. Die Zürcher hatten danach wieder klare Vorteile, doch sie vermochten Merzlikins einfach nicht mehr zu bezwingen. Und so war es Lajunen, der das goldene Tor schoss.

Abgesehen vom wackligen Start machten die Zürcher an diesem Abend nicht vieles falsch. Ausser, natürlich, im Abschluss. Erstmals seit 2007 verloren sie wieder einmal ein Spiel 6 oder 7 im Hallen­stadion, ein Meisterpuck bleibt noch. Aber das Momentum spricht nun klar für ­Lugano, das einfach nicht unterzukriegen ist, auch den Ausfall von ­Sannitz wegsteckte und in Merzlikins einen ­Goalie in Hochform hat.

Doch vielleicht ändert sich die Psychologie dieses Schwergewicht-Duells ja nun, da plötzlich auch die Tessiner ­etwas zu verlieren haben, der Titel von ihnen erwartet wird. Dass es möglich ist, ein Spiel 7 in der Resega zu gewinnen, wissen die Zürcher. Stichwort: Morgan Samuelsson 2001.

(Tages-Anzeiger)