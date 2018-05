Deutschland verliert auch das zweite Spiel

Der Olympia-Zweite aus Deutschland hat an der WM in Dänemark einen Fehlstart hingelegt. Wie bereits gegen den Gastgeber (2:3) verloren die Deutschen auch gegen Norwegen nach Penaltyschiessen (4:5). Der Viertelfinal ist derzeit weit weg.

Dreimal in Folge hat Trainer Marco Sturm die Deutschen an einem Turnier in die Viertelfinals geführt, vor drei Monaten an den Olympischen Spielen gar bis in den Final. Nun droht dem Überraschungsteam von Pyeongchang nach den beiden knappen Niederlagen - notabene gegen direkte Konkurrenten - ein herber Rückschlag.

Völlig überraschend kommen die Probleme im deutschen Team jedoch nicht. Auf 15 Silberhelden musste Sturm aus verschiedenen Gründen verzichten. Und auch NHL-Star Leon Draisaitl konnte die Kohlen in der stark verjüngten Auswahl (bisher) nicht aus dem Feuer holen, obwohl er gegen Norwegen bei drei Toren seinen Stock im Spiel hatte. Im Penaltyschiessen durfte der Stürmer der Edmonton Oilers dann nicht mehr antreten, weil seine Teamkollegen alle scheiterten und Norwegen gleich drei Versuche verwertete.

Zuvor hatte Deutschland die Partie nach einem frühen 0:2-Rückstand (8.) noch dreimal ausgeglichen. «Wir bekamen vier Gegentore, das ist einfach zu viel», haderte Abwehrspieler Moritz Müller. «Wir wachten zu spät auf. Es gibt noch einige Dinge, die wir verbessern müssen», sagte Yannic Seidenberg.

«Stängeli» für Kanada

Kein Erbarmen mit den Aufsteigern zeigten die Titelfavoriten Russland und Kanada. Kanada gewann in Herning gegen Südkorea gleich 10:0, Russland fertigte Österreich in der Schweizer Gruppe 7:0 ab und führt zusammen mit Schweden die Tabelle verlustpunktlos an. Die Schweden setzten sich im Spitzenspiel des Tages unter der Regie von Anaheims Rickard Rakell (1 Tor, 2 Assists) gegen Tschechien 3:2 durch.

Während sich die Kanadier nach dem 4:5 nach Penaltyschiessen gegen die USA mit dem höchsten WM-Sieg seit drei Jahren (10:0 zwischen Kanada und Deutschland) den Frust von der Seele schossen, feierten die Russen ungefährdet ihren zweiten 7:0-Sieg nach jenem gegen Frankreich.

WM in Dänemark, Sonntag:



Gruppe A (in Kopenhagen):

Schweden - Tschechien 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) 12'490 Zuschauer. Tore: 5. Rakell (Janmark, Lindholm) 1:0. 8. Janmark (Rakell/Ausschluss Moravcik) 2:0. 34. Hronek (Cervenka, Hyka/Ausschlüsse Andersson, Lindholm) 2:1. 44. Zibanejad (Rakell) 3:1. 56. Hyka (Faksa/Ausschluss Pääjärvi) 3:2.

Österreich - Russland 0:7 (0:3, 0:3, 0:1) 9502 Zuschauer. Tore: 10. Grigorenko 0:1. 12. Anissimow (Butschnewitsch) 0:2. 14. Barabanow (Michejew, Jakowlew) 0:3. 24. Grigorenko (Anissimow) 0:4. 30. Kaprisow (Dazjuk, Dadonow) 0:5. 38. Mamin (Kaprisow) 0:6. 54. Michejew 0:7.

Rangliste: 1. Russland 2/6 (14:0). 2. Schweden 2/6 (8:2). 3. Frankreich 2/3 (6:9). 4. Schweiz 1/2 (3:2). 5. Tschechien 2/2 (5:5). 6. Slowakei 1/1 (2:3). 7. Österreich 2/1 (2:10). 8. Weissrussland 2/0 (2:11).

Gruppe B (in Herning):

Deutschland - Norwegen 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0) n.P. 5491 Zuschauer. Tore: 2. Ken André Olimb (Ausschluss Mathis Olimb!) 0:1. 8. Valkvae Olsen (Lindström, Mathis Olimb/Ausschluss Michaelis) 0:2. 15. Hager (Draisaitl, Plachta/Ausschluss Espeland) 1:2. 19. Michaelis (Noebels, Jonas Müller) 2:2. 22. Bastiansen (Salsten, Valkvae Olsen) 2:3. 28. Hager (Draisaitl/Ausschluss Mathis Olimb) 3:3. 51. (50:13) Sörvik 3:4. 51. (50:38) Yannic Seidenberg (Plachta, Draisaitl) 4:4. - Penaltyschiessen: Trettenes 0:1, Pietta -, Espeland -, Hager -; Lindström 0:2, Kahun -; Bastiansen 0:3.

Südkorea - Kanada 0:10 (0:2, 0:6, 0:2) 3902 Zuschauer. Tore: 9. Nugent-Hopkins (Schwartz, McDavid) 0:1. 18. Jost (Eberle, Barzal) 0:2. 22. (21:07) Parayko (McDavid, Ekblad/Ausschlüsse Radunske, Young) 0:3. 22. (21:57) O'Reilly (Barzal/Ausschluss Young) 0:4. 23. (22:32) Dubois (Edmundson, Pageau) 0:5. 28. Schenn (Ekblad, Bailey/Ausschluss Kim Kisung) 0:6. 37. (36:24) Jost (Horvat, Dubois) 0:7. 37. (36:42) Edmundson (Barzal, Beauvillier) 0:8. 45. McDavid (Pulock, Dubois) 0:9. 49. Eberle (Edmundson, Jost) 0:10.

Rangliste: 1. USA 2/5 (9:4). 2. Kanada 2/4 (14:5). 3. Finnland 1/3 (8:1). 4. Norwegen 2/3 (7:7). 5. Lettland 1/2 (3:2). 6. Dänemark 2/2 (3:6). 7. Deutschland 2/2 (6:8). 8. Südkorea 2/0 (1:18). (fal/sda)