Die Aufsteiger essen hartes Brot

Österreich, das zum Auftakt der Schweiz einen Punkt abgerungen hatte (2:3 nach Verlängerung), verlor gegen die Slowakei nach einem harten Kampf mit 2:4. Der NHL-Profi Michael Raffl debütierte zwar mit einem Assist, doch auch der Stürmer der Philadelphia Flyers vermochte die dritte Niederlage nicht zu verhindern.

Während in der Gruppe A im Kampf gegen den Abstieg alles auf ein Duell zwischen Österreich und Weissrussland hinausläuft, scheint in der Gruppe B Südkorea als Wiederabsteiger gesetzt. Die bereits an den Olympischen Spielen in Pyeongchang überforderten Asiaten blieben auch beim 0:5 gegen Lettland chancenlos. Nach drei Partien weisen sie ein Torverhältnis von 1:23 aus.

Erfolgreiche Playoff-Finalisten

Für Lettland traf unter anderen auch Ronalds Kenins (zum 2:0) von den ZSC Lions, der in der nächsten Saison für Lausanne stürmen wird. Luganos Torhüter Elvis Merzlikins feierte derweil beim zweiten Sieg der Letten an diesem Turnier seinen ersten Shutout.

Eishockey-WM in Dänemark. Gruppe A in Kopenhagen:

Österreich - Slowakei 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Kopenhagen. - 6094 Zuschauer. - SR Iverson/Sjöqvist (CAN/SWE), Fluri/Malmqvist (SUI/SWE). - Tore: 2. Lebler (Hofer) 1:0. 5. Hascak (Hovorka, Daloga) 1:1. 23. Jurco (Nagy, Fehervary) 1:2. 29. Jaros (Fehervary) 1:3. 42. Schneider (Raffl) 2:3. 60. (59:29) Kristof 2:4 (ins leere Tor). - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Österreich, 2mal 2 Minuten gegen die Slowakei. - Bemerkungen: Österreich mit Ulmer (Lugano), Zwerger (Ambri-Piotta) und Obrist (Kloten). Österreich von 58:35 bis 59:29 ohne Goalie.



Rangliste Gruppe A:

1. Russland 3/9 (20:0). 2. Schweden 3/9 (12:2). 3. Schweiz 2/5 (5:2). 4. Slowakei 3/4 (6:7). 5. Frankreich 3/3 (6:13). 6. Tschechien 2/2 (5:5). 7. Österreich 3/1 (4:14). 8. Weissrussland 3/0 (2:17).



Gruppe B in Herning:

Südkorea - Lettland 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Herning. - 5227 Zuschauer. - SR Lemelin/Mayer (AUT/USA), Kilian/Vanoosten (NOR/CAN). - Tore: 12. Meija (Rubins) 0:1. 19. Kenins (Balcers, Abols) 0:2. 29. Roberts Bukarts (Karsums, Sotnieks) 0:3. 42. Balcers (Indrasis, Abols/Ausschluss Swift) 0:4. 60. (59:59) Roberts Bukarts (Abols, Indrasis/Ausschluss Swift) 0:5. - Strafen: 9mal 2 Minuten gegen Südkorea, 2mal 2 Minuten gegen Lettland. - Bemerkungen: Lettland mit Goalie Merzlikins (Lugano/16 Paraden) und Kenins (ZSC Lions, neu LHC).

Rangliste Gruppe B:

1. USA 3/8 (12:4). 2. Kanada 3/7 (21:6). 3. Finnland 2/6 (16:2). 4. Lettland 3/5 (9:10). 5. Norwegen 2/3 (7:7). 6. Dänemark 3/2 (4:13). 7. Deutschland 3/2 (6:11). 8. Südkorea 3/0 (1:23).

(fal/sda)