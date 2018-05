«Die Blackouts in der Defensive gefallen mir nicht»

Die Schweiz hat vier Partien innert fünf Tagen bestritten. Welches war die schwierigste?

Uns war bereits vor dem Turnier bewusst gewesen, dass der Match gegen Weissrussland in mentaler Hinsicht der anspruchsvollste sein würde. Zum Auftakt gegen Österreich: Da musst du bereit sein. Danach die Slowakei: Der direkte Konkurrent im Kampf um den letzten Viertelfinalplatz. Dann die Tschechen: Wenn du gegen dieses Team nicht parat bist, hast du keine Chance. Aber Weissrussland am Tag nach dem Spiel gegen Tschechien: Das war ein vermeintlich leichter Gegner – und gerade deshalb war die Aufgabe so schwierig. Prompt haben wir zu Beginn das schlechteste Drittel des Turniers gespielt. Doch wir konnten reagieren. Nun stehen wir mit neun Punkten da und sind extrem zufrieden.

Wie gefällt Ihnen die Art und Weise, wie das Team auftritt?

Sie macht mich stolz. Wir ziehen unser Ding durch, unabhängig vom Gegner: frech, mutig, selbstsicher, unerschrocken. Und was ganz wichtig ist: Jeder akzeptiert seine Rolle. Deshalb sind wir eine gute Mannschaft. In den zwölf Dritteln haben wir mehrheitlich aufs Tempo gedrückt und das Spiel diktiert. Nicht gefallen haben mir die Blackouts in der Defensive. Hinten agieren wir zu wenig entschlossen. Und im Powerplay mangelt es an Präzision, selbst wenn wir gegen Tschechien dreimal in Überzahl getroffen haben.

Vor der WM wurde häufig die Unerfahrenheit der Defensive erwähnt. Fällt diese ins Gewicht?

Mirco Müller spielt in der NHL. Er ist ein WM-Neuling, aber trotzdem erfahren. Diaz, Kukan und Untersander sind abgebrüht. Klar, die Paarung Frick/Fora ist unerfahren. Aber beide setzen sich seit Beginn der WM-Vorbereitung gut in Szene. Wir vertrauen ihnen zu 100 Prozent. In den letzten zehn Partien haben wir nur einmal mehr als zwei Tore kassiert – am Montag gegen Tschechien. Unsere Verteidigung ist stabil.

Am Wochenende folgen die Vergleiche mit Olympiasieger Russland und Titelverteidiger Schweden. Würden Sie einen Punktgewinn als Bonus erachten?

An der letzten WM haben wir in jedem Gruppenspiel gepunktet. Es ist nicht mehr abnormal, wenn die Schweiz gegen die Top-Nationen Punkte holt. Aber es wird extrem schwierig, wir sind der Underdog. Spielen wir stabil, haben wir eine gute Chance. Wir müssen unsere Sonnenseite zeigen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)