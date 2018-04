Die Rappi-Spieler baden im roten Meer

Die vergangene Nacht wird den SC Rapperswil-Jona Lakers und ihren Anhängern noch lange in bester Erinnerung bleiben. In Kloten gewannen die St. Galler das alles entscheidende Ligaqualifiaktionsspiel gegen den EHC 2:1 nach Verlängerung und somit die Best-of-7-Serie mit 4:3 Siegen. Hunderte Fans, die fast ausnahmslos in Rot gekleidet die schicksalhafte Partie von den Rängen aus mitverfolgt hatten, feierten ihre Helden schon nach Spielschluss in der Swiss-Arena gebührend.

Doch so richtig ging die Post dann erst später am Obersee ab. Wie schon Anfang Februar nach dem Cupsieg (7:2 im Final gegen Davos) stieg auf dem Rapperswiler Hauptplatz eine grosse Feier. Hunderte Anhänger begrüssten die Mannschaft und deren Staff gegen 1 Uhr in der Altstadt. Auf der Schlosstreppe bedankten sich die Spieler bei der Menge für den Support während der Qualifiaktionsphase, dem Playoff (aus welchem die Lakers als Meister der Swiss League hervorgegangen waren) und der Ligaqualifikation, welche alle bis zur letzten Sekunde viel Nerven gekostet haben.

Gänsehaut kam bei manchem SCRJ-Fan auf, als die Spieler mit der Masse das Lied «Rose Tattoo» von den Dropkick Murphys anstimmte. Dieser Song hat die Aufstiegsequipe während der gesamten Saison begleitet. Er brachte ihr offenbar – wie eine vom Kloster Einsiedeln gesegnete Kerze – das nötige Glück, um nach drei Jahren wieder in die höchste Spielklasse zurückzukehren. Und dieser besondere Moment wurde in der Rosenstadt noch bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig zelebriert.

(ddu)