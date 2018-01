Die Strafe für den Langsamstart

Und plötzlich hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Tommi Santala kam 33 Sekunden vor Schluss freistehend zum Abschluss, Luca Boltshauser hatte längst einem sechsten Feldspieler Platz gemacht. Viel Zeit hatte der Finne, er setzte die Scheibe aber am Tor vorbei – wenig später ertönte die Schlusssirene.

Wäre ihm das 3:3 gelungen, Zug wäre mit einem Schlag zum Lieblingsgegner des EHC avanciert. Schon zweimal im Saisonverlauf hatten die Klotener nach Rückständen im Schlussdrittel noch gepunktet, in der Swiss-Arena hatten sie ein 1:3 noch in ein 4:3 umgewandelt. Bis zuletzt durften sie auf eine Wiederholung des Szenarios hoffen: 47 Sekunden nach dem 1:3 durch Stalberg verkürzte der frühere Zuger Tim Ramholt.

«Wir haben bis zuletzt an uns geglaubt, aber wenn man so in der Negativspirale ist wie wir die ganze Saison, fallen solche Pucks halt nicht rein», sagte Marc Marchon. Zum 25. Mal in 43 Partien erzielte Kloten nicht mehr als zwei Tore. Ganz anders der Gast: Zug feierte den neunten Sieg in den letzten elf Partien und sicherte sich so das Playoff-Ticket endgültig.

Ein Punktgewinn der Klotener wäre aber allzu reicher Lohn gewesen. Sie, die seit den Zeiten von Pekka Tirkkonen als Langsamstarter bekannt sind, erwischten diesmal einen besonders schwachen Matchanfang. «Wir waren zwei Drittel lang schlecht», sagte Marchon, «wir haben keine Checks fertig gemacht, Zug hatte zu viel Platz.» Wenn sich Kevin Schläpfers Prognose vom Vortag bewahrheitet hätte, wäre die Spannung schon früh gewichen. Der EVZ brauche, so hatte Klotens Trainer erklärt, nur wenige Chancen für seine Torerfolge.

Marchon im Aufwand

Möglichkeiten hatten die Zuger à discrétion. Ihr einziges Manko: Sie gingen fahrlässig damit um. Das 1:0 durch Larri Leeger (16.) war der ganze Ertrag in den ersten 20 Minuten. Gleiches Szenario im Mitteldrittel: Lino Martschini doppelte zwar nach, bis zur Spielmitte hätte es aber auch 4:0 stehen können. Stattdessen zeigte der Resultatwürfel nach 29 Minuten 1:2. Marchon verkürzte mit einem Hocheckschuss, bei dem Tobias Stephan schlecht aussah, 50 Sekunden zuvor hatte Viktor Stalberg mit einem Penalty die Vorentscheidung verpasst.

Es war der fünfte Saisontreffer für den 22-jährigen Marchon, der vorher in zwei Jahren in Zug nur einmal getroffen hatte. Abgesehen von den Teamresultaten kann Marchon eine positive Zwischenbilanz seiner ersten Saison im Zürcher Unterland ziehen: «Ich bekomme hier etwas mehr Vertrauen vom Trainer und habe mir dies auch erkämpft. Die harte Arbeit in den letzten drei Jahren zahlt sich aus.»

Viel Zeit zur Verarbeitung bleibt nicht. Kloten trifft heute auf Biel, das zweite Team der Stunde. In der Tissot-Arena könnte neben dem kanadischen Goalie Kevin Poulin auch Clarence Kparghai sein Debüt geben. Der 32-jährige Verteidiger wird bis Saisonende von Lugano ausgeliehen, wo er noch ein Jahr Vertrag hat. Für den 32-Jährigen heisst es zurück zu den Wurzeln: Während fünf Jahren reifte er im Seeland einst zur National-League-Stammkraft, sein Mentor dort hiess Kevin Schläpfer. «Wir sind sehr froh über diese Verstärkungen, wir können sie gebrauchen», sagt Marchon. Widersprechen wird ihm niemand.

(Tages-Anzeiger)