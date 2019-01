Die besondere, weil logische Sensation gegen Schweden

Dieses 2:0 gegen Schweden der Schweiz im Viertelfinal ist die erste grosse Sensation der der U20-WM 2019. Die Skandinavier waren in den letzten Jahren nebst Kanada die dominierende Nation auf der höchsten Nachwuchs-Stufe.

Was den Erfolg der Schweiz in Victoria auf Vancouver Island aber besonders wertvoll macht: Er kam auf «logische» Art und Weise zustande. Ja, Luca Hollenstein spielte im Schweizer Tor eine tadellose Partie, bestätigte eindrücklich, warum er seinen Konkurrenten Akira Schmid im Verlaufe der Saison als Nummer 1 verdrängt hat. Aber die Schweiz siegte nicht einfach, weil ihr Goalie auf dem Kopf gestanden wäre und dem Gegner den Sieg geklaut hätte.

Dieses 2:0, es wurde redlich verdient von einer Mannschaft mit Mut, viel Hartnäckigkeit, einer offensiven Ausrichtung und vor allem einem Chancenplus. Das ist auf U20-Stufe eine absolute Rarität, es kommt öfter vor, dass die Schweiz den grossen Nationen von A bis Z unterlegen ist und auf irgendwelche Wunder hoffen muss, um ein positives Resultat einzufahren. Aber nicht dieser Jahrgang, nicht diese Mannschaft von Nationaltrainer Christian Wohlwend.

Schon in den Gruppenspielen mit ähnlichen Tugenden



Die Schweizer hatten bereits in den Gruppenspielen nebst dem 4:0-Pflichtsieg gegen Aussenseiter Dänemark auch bei den drei Niederlagen gegen die «Grossen» Tschechien (1:2 nach Verlängerung), Kanada (2:3) und trotz am Ende klarem 4:7 auch gegen Russland ihre Tugenden mehr als nur angedeutet und alle Teams phasenweise in Bedrängnis gebracht.

In keinem anderen Spiel galt dies aber derart wie in diesem Viertelfinal gegen Schweden. Es darf nicht unerwähnt bleiben und war sicherlich auch ein Grund für den Spielverlauf: Das schwedische Team kämpfte in den letzten Tagen mit einer lästigen Magen-Darm-Grippe, trat zuletzt ersatzgeschwächt auf. Und auch wenn gegen die Schweiz nun alle Spieler als «fit» gemeldet wurden, war es nicht zu übersehen, dass die Schweden nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren.

Slammin' Sammy Ersson. Absolute beast between the pipes for Sweden right now. #WJC2019 pic.twitter.com/pzbb3v5fML — Jordie ???? (@BarstoolJordie) 2. Januar 2019

Es soll ihre Leistung nicht schmälern, doch auch darum gelang es der Schweiz erstaunlich gut, den Gegner aus der Gefahrenzone fernzuhalten. Sie musste nur wenige heikle Druckphasen über sich ergehen lassen, konnte sich immer wieder befreien. Und mehr als das: Zum auffälligsten Spieler der Partie mutierte in den ersten 40 Minuten je länger je mehr Samuel Ersson im schwedischen Tor.

Der in der zweithöchsten schwedischen Liga bei Västeras spielende Goalie, der in der NHL von den Philadelphia Flyers gedraftet wurde, sah beim 1:0 von Yannick Brüschweiler vielleicht nicht ganz schuldfrei aus – auch wenn der GCK-Stürmer bei seinem Schuss geschickt den Schwedischen Verteidiger vor ihm als «Sichtblockade» für Ersson nutzte. Daneben hielt dieser seine Farben aber mehrfach spektakulär im Spiel, verhinderte eine frühere Entscheidung. Bei Luca Wyss' Stocher-Tor in der 34. Minute war er dann aber auch machtlos.

Bemerkenswerte Randstory dieses Schweizer Sieges: Torschütze Wyss bestritt gegen Schweden sein allererstes Spiel des Turniers, wurde nun aber gleich zum Co-Matchwinner …

Was ist denn das für eine Geschichte - Luca Wyss mit dem 2:0 für die Schweiz.

1. Spiel, 1. Tor für den jungen Stürmer des @seit1946 ! Herz ist stehengeblieben, schlägt aber wieder ????!#HomeofSports #MySportsCH @SwissIceHockey pic.twitter.com/SD9OjIkZs4 — MySportsCH (@MySports_CH) 2. Januar 2019

Die Schweizer vergaben zuvor aber Chancen aus allen Lagen, in allen Situationen: bei numerischem Gleichstand, in Überzahl, aber auch in Unterzahl. Valentin Nussbaumer alleine hätte zum schwedischen Alptraum mutieren können. Der Jurassier und ex-Bieler, der in der kanadischen Juniorenliga bei Shawinigan spielt, vergab zwei Mal solo vor Ersson.

Wie Nussbaumer danach seinen Stock auf der Spielerbank malträtierte und beinahe einen Teambetreuer und Teamkollege Akira Schmid K.o. schlug, wurde noch während des Spiels zum Internet-Hit ...

Doch der Ärger war umsonst. Denn die Schweiz spielte auch im Schlussdrittel souverän. Schweden war zwar bemüht und kam zu einigen Druckphasen, doch auch da konnte sich Wohlwends Team immer wieder lösen, verfiel nie der Versuchung, die 2:0-Führung zu verwalten. Selbst als in den letzten zwei Minuten Schweden ohne Goalie, mit sechs Feldspielern verzweifelt die Wende suchten, verloren die Schweizer die Übersicht nie.

Der Anfang vom Ende des «Fluchs»?



Sie feierten am Ende einen verdienten 2:0-Sieg und damit einen Erfolg gegen eine Nation, die auf Erwachsenen-Stufe in der jüngeren Vergangenheit in allen möglichen Sportarten der Schweiz bittere Niederlagen zugeführt hatten. Es war zwar «nur» auf Juniorenstufe, aber dennoch vielleicht der Anfang vom Ende des «Schweden-Fluchs» …

Schweden - Schweiz 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Victoria. - 5946 Zuschauer. - SR Anderson/Heikkinen (USA/FIN), Hynek/Nikulainen (CZE/FIN).–Tore: 16. Brüschweiler (Burger) 0:1. 34. Wyss (Sandro Schmid, Verboon) 0:2. - Strafen: 6mal 2 Minuten plus Spieldauer (Bemström) gegen Schweden, 5mal 2 plus 10 Minuten (Verboon) gegen die Schweiz.

Schweiz: Hollenstein; Gross, Le Coultre; Aebischer, Berni; Burger, Moser; Müller, Kuraschew, Eggenberger; Brüschweiler, Sigrist, Nussbaumer; Verboon, Sandro Schmid, Wyss; Leuenberger, Tanner, Lehmann; Gerber.

Bemerkungen: Schweiz ohne Geisser (verletzt), Barandun (nicht eingesetzt), Zaetta (überzähliger Goalie) und Akira Schmid (Ersatztorhüter).

