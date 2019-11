Die traurigste Heimreise des ZSC

Sogar der alte Fritz habe Tränen in den Augen gehabt, sagt Peter Meier. So sei es ihm vorgekommen, als er bei Courgenay hochgeblickt habe zu Fritz, dem Soldatendenkmal aus Stein. Der TK-Chef fuhr an jenem 26. März 1988 mit Walter Scheibli, der «Stimme des ZSC», aus Pruntrut zurück nach dem verpassten Aufstieg. Die Stimmung im Auto war gedrückt. Die Zürcher hatten in einem aufwühlenden Spiel gegen Ajoie 4:5 in der Verlängerung und die Serie mit 1:3 verloren.

Das entscheidende Tor in der Overtime ist auf Youtube zu sehen, in verschwommenen Bildern. Nach verlorenem Bully in der eigenen Zone und einem Wirrwarr in der ZSC-Defensive stand Ajoies Stürmerstar Daniel Métivier plötzlich alleine vor Goalie André Mürner, liess ihn mit einer Körpertäuschung aussteigen und traf ins leere Tor. «Ja, dieser Kanadier war zu viel für uns», sagt Alpo Suhonen, der damalige ZSC-Trainer.

Video: Ajoie besiegt den ZSC im März 1988

Der 71-Jährige lebt im finnischen Forssa, nachdem er 2017 als Verbandsdirektor Österreichs aufgehört hat. Aktuell bekleidet er keine Position im Eishockey. «Das ist eine alte Geschichte mit dem ZSC», sagt Suhonen. «Wir waren das beste Team der Qualifikation, aber im Playoff hatten wir Mühe.» Der «Tages-Anzeiger» analysierte gnadenlos: «Suhonens Musterschüler bemühten sich, mit ihrer unbestreitbaren spielerischen Potenz allein zum Erfolg zu kommen, und spürten nicht, dass sie den Weg des geringsten Widerstands gingen.»

Für Bruno Vollmer, heute der operative Leiter des Stadionprojekts in Altstetten, war es die erste Zürcher Saison. Mit 19 hatte er mit Daniel Bünzli und Roger Meier den Sprung vom EHC Dübendorf zum ZSC gewagt. «Wir hatten viel mehr Spielanteile, aber zwei, drei dumme Fehler kosteten uns den Match», sagt er. Und Vollmer kann sich noch gut erinnern an den Geruch: «Die ganze Halle roch nach Würsten.»

Der fatale Königstransfer

Es war für den ZSC eine Niederlage mit gravierenden Folgen. ­Peter Meier war im Januar als TK-Chef angetreten und hatte den Job, zweigleisig zu fahren. Noch während der Ajoie-Serie wurde das Engagement des vormaligen NLA-Topskorers Ron Wilson vom HCD bekannt. «Für eine NLB-Saison plante ich nicht», sagt Meier. «Die ergab sich dann einfach.»

«Ich hätte ihn gerne behalten, bekniete ihn sogar»Peter Meier über den damaligen Trainer Alpo Suhonen.

Suhonen kehrte nach dem Scheitern nach zwei ZSC-Saisons nach Finnland zurück, obschon sein Vertrag noch ein Jahr gültig gewesen wäre. «Ich hätte ihn gerne behalten, bekniete ihn sogar», erzählt Meier. Doch Suhonen war nicht mehr zu halten, zumal seine Frau wegwollte.

Vollmer schwärmt noch heute vom Finnen: «Unter ihm zelebrierten wir die zweite Angriffswelle. Die trainierten wir schon im Sommer mit dem Basketball.» Puckkontrolle und gepflegtes Passspiel waren die Maximen Suhonens, aber sein Designerhockey hielt dem rauen Playoff-Alltag nicht stand.

«Im Jahr zuvor waren wir an Zug gescheitert, dann an Ajoie», stellt er heute nüchtern fest. «Der ZSC brauchte einen neuen Impuls.» Suhonen empfahl Meier seinen Landsmann Timo Lahtinen vom SC Bern als Nachfolger. Der TK-Chef folgte dem Rat, doch Theoretiker Lahtinen fehlte das Gespür. Er machte den im Team verhassten Wilson zum Captain, zwischen Weihnachten und Neujahr mussten beide gehen.



Alpo Suhonen ist ein europäischer Pionier in der NHL. Doch mit dem ZSC verpasste er den Aufstieg zweimal.

Meier schaffte es, Wilson dem HCD als Trainer schmackhaft zu machen, für Lahtinen kam Agent Neil Nicholson, der eigentlich einen Coach hätte bringen sollen und sich dann den Job gleich selber zutraute. Der wenig erfahrene Kanadier wurde anfangs von Meier an der Bande assistiert, damit der ihm einflüstern konnte, wer welcher Spieler sei.

Beim HCD verkrachte sich Wilson innert Kürze mit allen, beim ZSC kam der friedfertige Pole Henryk Gruth. Irgendwie raufte sich das Team zusammen und war fortan nicht mehr zu bremsen. Der ZSC gewann 1989 die Auf-/Abstiegsrunde vor Ajoie, das die Klasse halten konnte. Der HC Davos stieg ab.

«Im Nachhinein betrachtet war es besser, dass wir erst ein Jahr später den Aufstieg schafften», sagt Peter Meier. «Ich hatte mehr Erfahrung, und auch die jungen Dübendörfler waren alle ein Jahr älter.» Es war, wie er festgehalten haben möchte, der bis dato letzte Aufstieg des vormaligen Liftclubs ZSC.

Chicago statt ZSC

Suhonen kehrte 1996 als zweifacher Klotener Meistertrainer zum ZSC zurück, für eine Saison. Gerne wäre er länger geblieben, doch nach der Fusion mit der GC-Eishockeysektion wollte die neue Führung die harte Hand des Hans Zach. Suhonen wechselte im Jahr darauf als Assistent zu den Toronto Maple Leafs und wurde 2000 bei Chicago der erste europäische NHL-Headcoach.

«Schon witzig, wie das Leben manchmal spielt», sagt er. Oft kommt es eben so, wie es kommen muss. So war die bittere Niederlage des ZSC an jenem denkwürdigen 26. März 1988 auch nur eine Episode auf dem Weg zu Grösserem.