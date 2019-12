Die überfälligen Besucher aus der Leventina

Die sicherste Art, sich am Spengler-Cup beliebt zu machen, sind Tore. Ambris Sportchef weiss das aus eigener Erfahrung. Paolo Duca zählte 28 Jahre, da war er Gastspieler beim HC Davos – und schoss den Siegtreffer gegen Karlovy Vary. Das Publikum skandierte seinen Namen und für Duca erfüllte sich ein Traum: Das Traditionsturnier hatte er schon in seiner Jugend stets am Fernsehen verfolgt.

Genau zehn Jahre ist das her. Zehn Jahre, nach denen sich wieder ein Tessiner Traum ­erfüllt. Nicht mehr der eines Kindes, sondern der einer ganzen Talschaft. Der HC Ambri-Piotta, 1937 gegründet, Aushängeschild der Leventina, kommt erstmals an den Spengler-Cup. Dass zwei der ältesten Eishockey-Institutionen des Landes so lange brauchten, um zusammenzufinden, ist bemerkenswert.

In den bisher 92 Austragungen haben nämlich nicht weniger als 16 Teams aus der Schweiz in Davos ihre Aufwartung gemacht. Von den Young Sprinters Neuenburg und den Akademikern Zürich bis zu den Grossclubs der Gegenwart. Von den zwölf National-League-Clubs waren sieben schon am Spengler-Cup. Auch wenn der letzte Auftritt des ZSC (1957) oder des SC Bern (1948) eine ganze Weile her ist.

Eine Hundertschaft stark ist die Delegation aus Spielern, Familien, Funktionären und Sponsoren, mit der Ambri ins Landwassertal reist.

Dass es ausgerechnet bei Ambri so lange dauerte mit der Premiere, ist auch Pech. Denn der Club bekundete schon lange Interesse, bekam von den Organisatoren aber stets zu hören, der sportliche Wert müsse stimmen. Im Klartext: Ambri, das den Abstiegskampf fast in den Genen trägt, müsse sich die Einladung mit einer Playoff-Qualifikation verdienen. Als es das 2014 endlich schaffte, hatte es Pech: Servette gewann das Vorjahresturnier und war als Titelverteidiger qualifiziert. Platz für einen dritten Schweizer Club gab es nicht.

«Sie waren sehr enttäuscht», erinnert sich Turnierdirektor Marc Gianola. Und freut sich nun umso mehr. «Man spürt bei ­Ambri sehr viel Enthusiasmus und Freude am Spengler-Cup.»

Stören wird ihn auch nicht, dass dank der Tessiner eine weitere Sprachregion an seinem Turnier vertreten ist. Und dass es sich bei Ambri um einen Club handelt, der schon für ein ­sommerliches CHL-Spiel in München gut tausend reisewillige Fans mobilisiert. Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei einem Turnier, das 2018 darunter litt, dass mit dem HCD bloss ein einziger Schweizer Club vertreten war: Gut 4000 Tickets blieben damals unverkauft.

Dieses Jahr sieht es schon jetzt besser aus. Und die Stimmung bei den Premierengästen ist nach den jüngsten Erfolgen in der Meisterschaft sowieso gut. Eine Hundertschaft stark ist die Delegation aus Spielern, Familien, Funktionären und Sponsoren, mit der Ambri ins Landwassertal reist. Sie werden sich fühlen wie einst ihr Sportchef.

Erst im 2. Anlauf erfolgreich

«Ich hatte eine Riesenfreude, dass Davos mir die Chance gegeben hat», blickt Duca zurück. Auch er brauchte, typisch Ambri, mehrere Anläufe: 2008 deponierte er sein Interesse an einem Spengler-Cup-Engagement – doch zu spät, das HCD-Kader war bereits voll. 2009 klappte es dann, Duca stürmte gar in den Final. Und wurde im Jahr darauf gleich nochmals eingeladen.

Falls die Parallelen des Clubs mit seinem Sportchef so weit gehen, wird das Ambri gefallen: Es würde den Turniersieg bedeuten und angesichts des Teilnehmerfeldes eine kleine Sensation. Unterschätzen sollte man die ­Debütanten allerdings nicht. Auf die Frage, ob die Einladung eine Anerkennung für Ambris Arbeit sei, gibt sich Duca selbstbewusst. «Ja, vielleicht schon», erklärt der Sportchef. «Aber der Spengler-Cup ist fast hundertjährig, ­Ambri auch schon über achtzig. Von dem her ist es schön, dass wir endlich dabei sind.»