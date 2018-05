Drei Gründe, an diese Schweizer zu glauben

1. Die Qualität von 1888 NHL-Spielen

Nicht weniger als elf Schweizer kamen bereits in der NHL zum Einsatz – fast die Hälfte des Kaders und so viele wie nie zuvor an einer Weltmeisterschaft. Drei weitere haben ebenfalls schon in ausländischen Ligen gespielt. Das spricht einerseits für die grosse Qualität dieser WM-Mannschaft und wirkt sich andererseits auf deren Mentalität aus.

Das Gros der Schweizer hat sich seinen Status erarbeitet, indem es sich international durchsetzte. Hat also genau das schon geschafft, was auch an einer Weltmeisterschaft gefragt ist und an Olympia in Pyeongchang so fehlte. Die Erfahrung von total 1888 NHL-Spielen ist als Turniervorbereitung unersetzbar.

2. Torgefährliche Stürmer

Das Schweizer Problem auf internationalem Parkett ist ein Dauerbrenner: die mangelnde Chancenauswertung. In der heimischen Liga machen darum vom Verband organisierte Schusstrainer die Runde, doch an dieser WM ist alles anders. Mit Sven Andrighetto, Nino Niederreiter, Kevin Fiala und Timo Meier verfügt die Schweiz gleich über vier Flügelstürmer, die bei ihrem NHL-Club für Tore zuständig sind. Mit Gregory Hofmann ausserdem über den besten Torschützen der einheimischen Liga. Und mit dem erstaunlichen Neuling Corvi, Haas, Vermin und Moser über vier weitere Angreifer, die auch auf diesem Niveau offensive Akzente setzen können.

Video: Corvi erzielt das 2:0 gegen Frankreich

3. Die neue Unbeugsamkeit

Eng verbunden mit der internationalen Erfahrung ist das unschweizerische Auftreten der Equipe von Patrick Fischer. Während das Schweizer Erfolgsrezept in der Vergangenheit stets war, die Fehlerquote zu minimieren und aus einer defensiven Grundhaltung auf ein paar geglückte Abschlussversuche zu hoffen, lässt Patrick Fischer entsprechend seinem Personal spielen: schneller, offensiver, offener. Das führte bei schwächere Gegner zu dominanten Auftritten, bei stärkeren zu einer neuen Unbeugsamkeit.

Gegen die Russen fehlte den Schweizern trotz mehrer Rückschläge bloss ein Tor zum Punktgewinn. Und gegen die Schweden wären sie trotz klarer Unterlegenheit um ein Haar zu einem späten 3:3 gekommen. Frühzeitig verloren gegebene Schweizer Spiele gab es an den diesjährigen Titelkämpfen nie.

Umfrage Schaffen es die Schweizer am Donnerstag gegen Finnland in den Halbfinal? Ja, der Schweiz gelingt der Coup.

Nein, diese Finnen sind zu stark.

Abstimmen Ja, der Schweiz gelingt der Coup. 60.4% Nein, diese Finnen sind zu stark. 39.6% 149 Stimmen Ja, der Schweiz gelingt der Coup. 60.4% Nein, diese Finnen sind zu stark. 39.6% 149 Stimmen



(Tages-Anzeiger)