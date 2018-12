Ein Davoser Fehlstart, der Hoffnung schürt

Er kann auch Sarkasmus. Harijs Witolinsch steht hinter seiner Spielerbank, reglos fast, und blickt auf den Videowürfel hoch über dem Eis. Es ist kurz nach halb neun, gerade hat das Team Canada im Schlagerspiel des Spengler-Cups das 1:0 gegen den HCD erzielt. Das vermeintliche 1:0, wie Witolinsch mit einem schiefen Lächeln signalisiert, das er live auf dem Videoschirm beobachtet und das dabei immer schiefer wird.

Zuerst prüfen die Schiedsrichter, ob Boychuks Schlittschuhtreffer Absicht war. Witolinsch beobachtet regungslos. Als das Nein-Verdikt kommt, steht der Lette schon an der Bande, nimmt seine Coach’s Challenge: War da nicht zuvor ein Offside ? Wieder nein, sagen die Schiedsrichter. Es ist der Moment, als dem Davoser Trainer nur der Blick nach oben bleibt und sein Lächeln. «Wo bin ich hier bloss gelandet?», scheint es zu sagen.

Aber wie machts der Neue?

«Was hätte Del Curto getan?», ist die Frage, die gross über allem steht. Ein Leitmotiv, das das erste Abendspiel dieses 92. Spengler-Cups so anders macht als die 22 Turniere zuvor. Hätte er getobt, die Hände verworfen vielleicht? Jetzt muss der Nachfolger damit leben, dass sich das Publikum erst noch an der neuen ­Situation abarbeitet. Ja, es mag das Duell der beiden Rekordsieger sein, die beste Affiche unter den Holzbalken der Davoser Eishockeykathedrale. Aber wie machts der Neue?

Die Theorie dazu liefert der 50-Jährige am Morgen. Nach seinem dritten Training als HCD-Verantwortlicher erklärt sein ­tiefer Bariton: «Als Headcoach musst du das Spiel anschauen, darauf achten, wer wann aufs Eis kommt.» Das Taktische dagegen sei der Bereich von Michel Riesen: «Der Assistent muss mit den Spielern sprechen und erklären. Wenn ich das täte, würde ich die Übersicht verlieren. Wichtig sei die Harmonie zwischen den beiden. Das sei schon während seiner Jahre in der russischen Nationalmannschaft mit Oleg Snarok so gewesen, bloss dass Witolinsch dort Assistent war.

In der ausverkauften Vaillant-Arena vergeht dann fast ein halbes Spiel, bis der Chef kurz aus der Rolle fällt, sich in die taktische Umsetzung einmischt. Während des Powerbreaks im Mitteldrittel lehnt sich Witolinsch weit über die Bande, redet eindringlich auf jene Spieler ein, die bei doppelter Überzahl den Anschlusstreffer schaffen sollen.

Gegenteil eines Showman

Dass Dario Meyer dann nur die Latte trifft, nimmt der Coach aber ebenso unbewegt zur Kenntnis wie zuvor die von Gastspieler ­Linus Klasen vergebene Kapitalchance. Oder die beiden Treffer zum 0:2: zuerst das annullierte (13.), dann das von Goalie Anders Lindbäck verschuldete. Kurz die Fäuste in die Hüften gestemmt, von einem Bein aufs andere gewippt, fertig. Als Lindbäck einen Penalty pariert, tut der Chef keinen Wank.

Ohne Zweifel: Der Nachfolger von Arno Del Curto, der Mann, der den HCD am Spengler-Cup zum Erfolg führen und in der Meisterschaft den Abstieg verhindern soll, verkörpert das genaue Gegenteil eines Showman und Selbstdarstellers.

Dabei ist das, was seine Mannschaft zeigt, durchaus attraktiv. Gegen ein Team Canada, das seinen vierten Turniersieg in Folge anstrebt, seinen 17. insgesamt, finden die Bündner nach dem 0:2 immer besser ins Spiel. Sie profitieren dabei von der Disziplinlosigkeit der Gegner, die sich das Leben mit einer Reihe von dummen Strafen selbst schwer machen.

Die geballte Faust

Der vom ehemaligen NHL-Coach Kevin Dienen angeführte kanadische Trainerstab mag mit seinen Anzügen und roten Krawatten ungleich schicker aussehen als die Davoser in ihren blauen Winterjacken. Doch von einem spielerischen Unterschied zwischen den Nordamerikanern und dem Zweitletzten der Schweizer Liga ist an diesem Abend je länger, je weniger zu sehen.

Am Ende verliert der HCD zwar zum 5. Mal in Serie gegen das Team Canada. Dennoch fühlt sich dieses 1:2 weniger wie eine Niederlage, sondern mehr wie ein Versprechen für die Zukunft an. Das Publikum erhebt sich mit der Schlusssirene zu Standing Ovations, Witolinsch wippt einmal hin und her, dann geht er langsam Richtung Garderobe. Und fast vergisst man, dass er beim einzigen Davoser Tor durch Thierry Bader ganz kurz gar die Faust ballte. ()