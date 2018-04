Nach dem 3:0-Sieg in Biasca über Norwegen war Patrick Fischer der Meinung, die Richtung der Schweizer stimme, die Tendenz zeige nach oben. In Riga war davon zumindest im ersten der zwei Testspiele gegen Lettland nicht mehr viel zu sehen. Klar ist, dass es nur rund die Hälfte der Equipe von dieser Woche an die WM nach Dänemark schaffen wird. Fazit: Die Partie bot wenig – ein Muster ohne Wert.

Im Schweizer Spiel fehlte es an Tempo, an Engagement, an vielem. Die Leistungen von Absteiger Kloten in der Ligaqualifikation gegen die SCRJ Lakers waren im Vergleich zum gestrigen Auftritt der Nationalmannschaft beherzt und leidenschaftlich.

Mottets Premiere im Nationalteam

Die erste Schlüsselszene der Partie ereignete sich bereits in der 6. Minute. Andris Dzerins profitierte von einem Abpraller von Leonardo Genoni und brachte Lettland früh in Führung. Diesem Goal liefen die Schweizer mehr als 40 Minuten lang erfolglos hinterher. Killian Mottet glich in der 47. Minute mit einem Weitschuss aus. Mottet erzielte sein erstes Länderspieltor. Damien Riat stellte 23 Sekunden vor Schluss der Verlängerung den Sieg sicher.

Aber sonst? Das Team von Fischer agierte in Überzahl (4 Chancen) ungenügend. Ausserdem leisteten sich die Schweizer Strafen, die zu diesem Zeitpunkt niemand will: Simon Moser kassierte für ein Stockfoul zwei Strafminuten, als die Schweizer zu fünft gegen drei Letten Powerplay spielten. Und Joel Vermin musste auf die Strafbank, als sich sein Team bereits in Unterzahl befand. Ein Fehler von Captain Raphael Diaz (Puckverlust als hinterster Mann) hätte beinahe die Partie entschieden, Rihards Bukarts traf für die Letten aber fünf Sekunden vor Schluss nur den Pfosten.

So aber resultierte für die Letten, die vom ehemaligen ZSC-Meistertrainer Bob Hartley betreut werden, am Ende im siebenten WM-Test die siebente Niederlage. Gegen Finnland (0:3 und 0:5), die Slowakei (1:4 und 1:4) und Norwegen (2:3 und 2:6) hatte Lettland klar verloren.

Lettland - Schweiz 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) n.V.

Riga. - 1800 Zuschauer. - Tore: 6. Dzerins (Bukarts) 1:0. 47. Mottet (Albrecht) 1:1. 65. (64:23) Riat 1:2. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lettland, 4mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Lettland: Gudlevskis; Rubins, Batna; Siksna, Zile; Sotnieks, Freibergs; Cibulskis, Galvins; Skvorcovs, Jevpalovs, Razgals; Kalns, Pavlovs; Cipulis; Redlihs, Dzerins, Bukarts; Indrasis, Abols, Karsums.

Schweiz: Genoni; Geisser, Diaz; Loeffel, Genazzi; Untersander, Frick; Fora, Siegenthaler; Bodenmann, Corvi, Ruefenacht; Mottet, Haas, Rod; Moser, Riat, Vermin; Thürkauf, Albrecht, Scherwey.

Bemerkungen: Schweiz ohne Senn (Ersatztorhüter), Berra, Paschoud und Walser (alle überzählig). - Pfostenschuss Bukarts (59:55). - Powerplay-Ausbeute: Lettland 0/4; Schweiz 0/4.



WM-Testspiele, Donnerstag:

Sverige Hockey Games. Vierländerturnier. In Helsinki: Finnland - Russland 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) n.P. - Finnland mit Rajala/1 Tor (Biel). - In Södertälje: Schweden - Tschechien 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). - Schweden mit Klingberg (Zug), Tschechien mit Cervenka/1 Assist (Fribourg-Gottéron) und Kubalik (Ambri-Piotta). - Rangliste (1 Spiel): 1. Schweden 3. 2. Finnland 2. 3. Russland 1. 4. Tschechien 0.



St. Petersburg. Vierländerturnier: Österreich (WM-Startgegner der Schweiz) - Weissrussland (WM-Vorrundengegner der Schweiz) 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). - Österreich mit dem Schweizer Trainer Roger Bader, mit Zwerger/Siegtor (Ambri-Piotta) und Wolf (Bern/Langenthal). - Team Russland - Norwegen 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). - Rangliste (1 Spiel): 1. Team Russland 3. 2. Österreich 3. 3. Weissrussland 0. 4. Norwegen 0.

(fal/sda)