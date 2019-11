Ein Verteidiger schiesst Kloten zum Sieg

Kloten konnte sich im Spiel gegen La Chaux-de-Fonds auf drei Sachen verlassen. In erster Linie auf Goalie Dominic Nyffeler, der seiner Mannschaft mit Paraden der Extraklasse überhaupt die Chance gab, diesen Match noch zu gewinnen. Zweitens war da – in Zusammenhang mit Nyffelers Taten – die grossartige Arbeit in Unterzahl. Zwei ganze Minuten hielten drei Klotener Feldspieler die fünf Gegner im ersten Drittel von einem Treffer ab. Und auch nachher gelang La Chaux-de-Fonds, das mit einem Powerplaytor nach nicht einmal drei Minuten in Führung gegangen war, in Überzahl nichts mehr. Auch nicht in der Verlängerung.

Kloten-Goalie Dominic Nyffeler stoppt La Chaux-de-Fonds-Topskorer Brett Cameron. (Bild: Leo Wyden)

Und damit wären wir beim dritten Punkt angelangt: Klotens Verteidiger sorgten dafür, dass der EHC in diesem Match überhaupt Tore erzielte. In Sierre am Freitag hatte nur Verteidiger Tim Grossniklaus getroffen, gestern blieben die Stürmer wieder ohne Réussite. Wieder mussten die Verteidiger aushelfen, in erster Linie Grossniklaus. Er glich nach acht Minuten aus, und mit seinem Schuss von der blauen Linie sicherte er in der letzten Verlängerungsminute seinem Team doch noch zwei Punkte.

Der Berner hat seit der Nationalteampause in jedem der drei Matches mindestens ein Tor erzielt, total schon vier. Der andere Defensivmann, der traf, war Fabian Ganz. Er glich via Pfosten in doppelter Überzahl in der 29. Minute zum 2:2 aus.

Fehler machten fast alle



«Wir sind natürlich nicht super zufrieden», sagte Trainer Per Hanberg. «Jeder weiss, dass er viel besser spielen kann.» Jede Mannschaft gehe während der Saison einmal durch eine solche Phase. «Darum sind wir auch froh, dass wir zwei Punkte holten.» Er konnte das Unterzahlspiel loben, den grossen Einsatz, den jeder leistete, «an Willen fehlte es sicher nicht», meinte er. Nach dem Match in Sierre, der mit einem 1:2 ungut geendet hatte, habe man sich ein bisschen länger unterhalten. Hanberg denkt, dass die Mannschaft das 2:7 gegen Olten vor der Nationalteampause noch nicht ganz aus den Köpfen gebracht hat.

Im Sport könne es ganz schnell gehen mit dem Verlust des Selbstvertrauens. Fehler begingen ausser Nyffeler, der nicht nur mit seinen Paraden, sondern auch seiner Stocktechnik die Fans beeindruckte, fast alle. Die einen Fehler waren weniger gravierend, die anderen haarsträubend. Nicht nur wurden einfach Gegenspieler vergessen und die Ordnung in der eigenen Zone aufgegeben. Es passierte gar, dass mehrere Spieler den Gegnern die Pucks gleich direkt auf die Stöcke servierten. Da blieb manchem Zuschauer der Atem weg.

Das Publikum hatte sich vor allem im ersten Drittel darüber erhitzt, wie die Schiedsrichter Strafe um Strafe gegen Klotener aussprachen. Doch aus neutraler Sicht konnte man nichts gegen diese Entscheide einwenden. Am Ende waren dann wieder alle versöhnt, als Carbis wegen eines leichten Stockschlags gegen Dominic Forget in der Verlängerung eine Strafe kassierte.

Kurz vorher hatte sich Kloten in Unterzahl in der Overtime wehren müssen. Nachher im Powerplay machte das Team vieles besser als der Gegner. Robin Figren hatte mit einem Schuss an den Pfosten weiteres Stürmerpech. Grossniklaus brachte des Schweden Zuspiel dann ins Tor. Es war ein versöhnlicher Abschluss jenes Tages, den die Klotener Stimmbürger mit einem deutlichen Ja zur Abdeckung des Aussenfeldes perfekt begonnen hatten.

Kloten - La Chaux-de-Fonds 3:2 n.V. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

5114 Zuschauer. – SR Erard/Staudenmann, Dreyfus/Pitton. – Tore: 3. Bogdanoff (Hasani, Jaquet/Powerplaytor) 0:1. 8. Grossniklaus (Forget, Figren) 1:1. 25. Holdener (Tanner, Barbero) 1:2. 29. Ganz (Sturny, Füglister/bei 5 gegen 3) 2:2. 65. (64:27) Grossniklaus (Figren/Powerplaytor) 3:2. – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds.

Resultate: Kloten - La Chaux-de-Fonds 3:2 n.V. Biasca Ticino Rockets - Langenthal 1:5. Ajoie - Winterthur 7:1. Olten - Sierre 4:1. EVZ Academy - GCK Lions 1:5. Visp - Thurgau 3:1.

Rangliste: 1. Ajoie 21/44. 2. Kloten 21/43. 3. Visp 21/41. 4. Langenthal 20/40. 5. Olten 21/40. 6. Thurgau 21/38. 7. La Chaux-de-Fonds 21/31. 8. GCK Lions 21/26. 9. Sierre 21/24. 10. Winterthur 21/18. 11. EVZ Academy 20/17. 12. Ticino Rockets 21/13.

