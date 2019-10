Ein begeisternder Auftritt des EHC Kloten

Die Zuschauer klatschten schon, als es noch 0:0 stand. Der EHC Kloten legte gegen den SC Langenthal einen Start hin, der vor allem eines war: Eindrücklich. Es spielte nur eine Mannschaft, Kloten. Und doch schossen die Langenthaler das erste Tor. Doch wenn ein Team dermassen unterwegs ist wie Kloten seit einer Woche, dann schüttelt man einen solchen Gegentreffer als «Betriebsunfall» einfach ab.

«Die Mannschaft hat sich durch diesen Rückstand überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen», freute sich Coach Per Hanberg. Sie spielte einfach weiter, als wäre nichts gewesen – und korrigierte innerhalb von 39 Sekunden das Missgeschick des Rückstands. David Stämpfli stiess in die Lücke vor, Dominic Forget spielte den Pass, und schon hiess es 1:1. Nach dem Anspiel versuchte sich Forget als Zauberer, er schoss aus der Ecke, deutlich hinter der verlängerten Torlinie postiert, aufs Goal – Langenthals Schlussmann Philip Wüthrich liess sich erwischen. 15:5 Schüsse hiess die Bilanz aus dem ersten Drittel, 19:5 im zweiten. Dieses Mal schossen die Klotener nicht nur oft, sondern sie machten aus ihren Chancen auch Tore.

Figrens Rückkehr

Forget liess das 3:1 folgen, Füglister das 4:1. Und im Schlussdrittel gelang dann auch noch ein Powerplaytreffer. Danach hatte Langenthals Schlussmann, beim SC Bern als mögliche nächste Nummer 1 gehandelt, genug. Er hatte beileibe gut gehalten, aber dem ständigen Druck des Gegners hatte auch er nichts entgegenzusetzen. In den zwei Partien vor dem Klotener-Match hatte Langenthal zweimal keinen Gegentreffer zugelassen. Dass es gestern ganz anders kam, lag nicht nur daran, dass der SCL nur mit einem Ausländer antrat.

Das hatte der EHC Kloten in den sieben Partien zuvor ja auch getan. Doch gestern kehrte Robin Figren zurück. Und mit dem Schweden bekamen Center Forget und Flügel Marc Marchon neue Energie. Diese Linie war die klar stärkste auf dem Eis. Sie brachte bei jedem Einsatz Torgefahr. Und für den 38-jährigen Forget, der in den 14 Partien zuvor nicht restlos überzeugt hatte, war es ein grosser Schritt vorwärts. Mit drei Toren und vier Assists war seine Ausbeute bescheiden gewesen, gestern kamen zwei Goals und zwei Assists hinzu. Das machte aus dem vorher ein bisschen grimmigen Mann wieder einen zufriedenen.

Trainer Hanberg erlaubte es sich, gestern ein bisschen den Augenblick des Erfolgs zu geniessen. Schliesslich hatte er als Langenthal-Coach die Klotener in die Bredouille geritten, nun hat er als Kloten-Coach von zwei Spielen gegen sein ehemaliges Team zwei gewonnen.

Und vor allem – das wurde allerdings auch mal Zeit – hat Kloten endlich einmal zu hause gegen diese Mannschaft gewonnen. Letzte Saison war sie viermal (zweimal im Playoff) doch eher kläglich gescheitert. «Wir haben uns extrem viele Chancen erarbeitet. Und es war 60 Minuten lang eine Topleistung.» Und es sei für die Zuschauer natürlich gut, wenn man zuhause gut spiele. Sechsmal in Folge haben die Klotener vor eigenem Publikum gewonnen. Und in der Woche der Topspiele am Dienstag die Siegesserie des EHC Visp (7 Erfolge nacheinander) gestoppt, gestern jene der Langenthaler, die auf den zehnten «Dreier» in Folge spekuliert hatten. Die Zuschauer waren vom EHC Kloten begeistert. Das Team scheint bereit zu sein für die nächste grössere Aufgabe. Und die ist das Spiel vom Sonntag in der Halle von Leader Ajoie, der noch zwei Punkte Vorsprung aufweist.

Kloten - Langenthal 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

4944 Zuschauer. – SR Gäumann/Ströbel, Kehrli/Burgy. – Tore: 12. Melnalksnis (Sterchi, Tschannen) 0:1. 17. (16:53) Stämpfli (Forget, Kellenberger) 1:1. 18. (17:32) Forget (Figren, Marchon) 2:1. 26. Forget (Marchon, Figren) 3:1. 35. Füglister (Marchon) 4:1. 42. Marchon (Figren, Forget/Powerplaytor) 5:1. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten, 7-mal 2 Minuten gegen Langenthal.



Rangliste: 1. Ajoie 15/35 (72:44). 2. Kloten 15/33 (55:28). 3. Langenthal 14/30 (49:30). 4. Thurgau 15/29 (42:38). 5. Visp 14/25 (53:38). 6. Olten 14/23 (47:41). 7. La Chaux-de-Fonds 15/20 (51:53). 8. GCK Lions 15/18 (43:52). 9. Winterthur 15/15 (37:69). 10. Sierre 15/13 (36:55). 11. EVZ Academy 13/12 (28:45). 12. Biasca Ticino Rockets 14/8 (38:58).