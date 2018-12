Eine Erpressung sät Harmonie

Im letzten Moment hat der HCD die Halbfinals erreicht, kann dort zusammen mit dem Team ­Canada für Vertrautheit sorgen. Anderseits sind die Stars aus der KHL nicht mehr dabei, kämpfen mit Kuopio und Nürnberg zwei Turnier­debütanten ohne Star um den Finaleinzug. Und doch blickt OK-Präsident Marc Gianola zuversichtlich in die Zukunft. Als wäre da nie ein Konflikt gewesen, der sein Turnier in der Existenz ­bedrohte.

«Die Liga erpresst den HCD», lautete ein Zeitungstitel im ­Frühjahr 2012. «Wenn Davos nicht einlenkt, dann spielen wir durch!», drohte ZSC-Geschäftsführer Peter Zahner. Und nachdem die Bündner mit ihren Konkurrenten einen Vertrag abgeschlossen hatte, der garantierte, dass die Liga den Spielbetrieb in der Altjahreswoche bis 2021 ruhen lässt, sagte Präsident Gaudenz Domenig: «Wir sind ­erpresst worden.»

Der Spengler-Cup, die Lebensader des HCD, war angezapft. Dafür, dass die Liga das Turnier nicht konkurrenzierte, erhält jeder nicht eingeladene Club pro Jahr im Schnitt 50 000 Franken. Die Skala ist progressiv: In den ersten Jahren muss der HCD weniger bezahlen, in den späteren mehr. In diesem Jahr, wo kein zweiter Schweizer Vertreter im Landwassertal ist, bedeutet das elfmal 60 000 Franken. Samt Entschädigungen für Leihspieler plus Versicherungsprämien überweist der HCD 2018 über 800'000 Franken an seine Gegner. Ein Betrag, der Marc Gianola «wirklich wehtut».

Alles wäre angerichtet für einen Showdown

Umgekehrt baut die Konkurrenz neue Arenen: in Lausanne, Zürich, Freiburg, Ambri – Arenen, die genutzt werden wollen. «Dafür ist die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr die beste Zeit», glaubt Zahner, «es gibt sehr viele Fans, die dann zu Hause sind. Und man gewinnt neue dazu.»

Es wäre also angerichtet für einen Showdown. Mit Domenig und Zahner als Schlüsselfiguren, die noch immer in gleicher Funktion tätig sind. Ein HCD, den die hohe Entschädigung schmerzt. Neue finanzielle Anreize bei der Konkurrenz. Ein Vertrag, der bald abläuft.

Doch heimlich, still und leise hat sich alles verändert. Ist Friede eingekehrt in den Kulissen und hört man völlig neue Töne.

«Der Spengler-Cup ist zu wichtig, als dass man ihn leichtfertig gefährden dürfte», sagt Zahner, «man muss die Gesamtinteressen des Schweizer Eishockeys wahren.» Und in Davos sagt Gianola: «Ich sehe, dass alle Clubs mit der aktuellen Situation zufrieden sind.» Die Annäherung geht so weit, dass der ZSC mittlerweile eine Einladung erhielt, selbst wieder am Turnier teilzunehmen. Zahner sagte wegen der Zusatzbelastung durch die Champions League ab. Doch eine Rückkehr nach 1957 schliesst er nicht aus: «Wir würden das ­prüfen.»

Nach verbaler Tätlichkeit klingt das alles nicht mehr, eher nach der Frühphase einer ganz gewöhnlichen Verhandlung. «Man muss schauen, ob der HCD den Wunsch hat, die Pause weiter exklusiv für sich zu haben», sagt Zahner. Wenn ja, würden sich die Clubs kaum dagegenstellen. Es gehe dann einzig um die Höhe der Entschädigung. Und beim HCD kokettiert Gianola damit, dass man sich übers Thema «noch gar keine Gedanken gemacht» habe. Dabei dachte er schon laut darüber nach, das Geld für die Liga künftig anderweitig zu nutzen. Am Ende klingt sein Fazit wie jenes von Zahner. Die aktuelle Lösung sei «eine gerechtfertigte Entschädigung für etwas, was man kriegt». Ob ihre Höhe aber stimme, sei eine andere Frage.

Eine leichte Art, Geld zu sparen, hat der HCD zuletzt ungenutzt gelassen: einen zweiten Schweizer Club an den Spengler-Cup zu holen, dem er damit keine 60 000 Franken zahlen müsste. Und der zugleich die Möglichkeit hätte, seine Bekanntheit auf der nationalen Bühne zu steigern.

«Priorität hat stets eine Schweizer Mannschaft»

Das Thema ist heikel. «Drei Faktoren sind für uns entscheidend», erklärt Gianola. «Erstens brauchen wir ein gewisses sportliches Niveau – auch wenn es etwas komisch klingt, das dieses Jahr als HCD zu sagen. Zweitens wollen wir Mannschaften, die Freude haben herzukommen. Und drittens muss eine Organisation stabil sein.» Gelten soll das für alle Teams, doch «Priorität hat stets eine Schweizer Mannschaft».

Nicht immer gewann man diesen Eindruck. Für die diesjährige Austragung gab es zwar Absagen wie jene von Freiburg, das sich angesichts seines Hallenbaus finanziell nicht verzetteln wollte. Andere wie Ambri oder Biel wurden jedoch gar nicht angefragt, obschon sie durchaus Fans versprechen und den Wunsch des Fernsehens erfüllen, eine zweite Landessprache am Turnier zu haben. Gianolas drei Kriterien erfüllen sie derzeit sogar besser als der HCD. Und ganz nebenbei könnte ihre Präsenz den Wiedererkennungswert erhöhen und die Tribünen noch besser ­füllen. Letztes Jahr blieben total 3000 Tickets unverkauft, diesmal rechnet Gianola mit 4000 bis 4500. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)