Eine überzeugende Klotener Antwort in Winterthur

Es ist offenbar keine gute Sache für den EHC Winterthur, wenn Clubs aus dem Kanton Zürich in die Zielbau-Arena kommen. Am 10. September spielten die ZSC Lions in Winterthur und siegten im Cup 9:0. Und gestern kam der EHC Kloten, nicht mehr so ganz gross zwar. Aber die Klotener setzten dem Gegner nicht weniger als sieben Pucks ins Netz. Beim 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) vergaben sie gar die eine oder andere Möglichkeit, den Gegner noch deutlicher zu distanzieren.

Der Winterthurer Goalie Tim Guggisberg hatte in den ersten zwei Meisterschafts-Heimspielen nur gerade einen Gegentreffer kassiert. Gestern waren noch keine 18 Minuten gespielt, und er hatte schon zwei Schüsse passieren lassen müssen. Dominic Forget und Marco Lehmann trafen. Im zweiten Drittel zeigte Kloten, dass es auch Powerplay spielen kann. Lemm und Figren mit je einem Direktschuss stellten in Überzahl auf 4:0, Ganz traf zum 5:0. Mit 22:6 Schüssen und fünf Goals nach 40 Minuten war die Sache eindeutig und entschieden.

«Die Mannschaft spielte so, wie ich es von ihr erwarte», freute sich Trainer Per Hanberg. «So müssen wir in jedem Match arbeiten.» Ihm gefiel, wie das gesamte Team auf dem ganzen Eisfeld die defensiven Pflichten erfüllte, «wir waren in allen Bereichen sehr stabil. Hoffentlich hat das jeder begriffen.»

Die guten Umstellungen

Hanberg hatte auf dieses Spiel hin gewichtige Umstellungen vorgenommen. Die Triple-F-Linie hatte nur gerade für zwei Partien Bestand. Nur noch Figren und Forget blieben zusammen. Das Besondere daran: Forget spielte zum ersten Mal wieder Center, auf der Position, die er fast seine gesamte Karriere lang innegehabt hatte. Figren und Marchon hiessen seine Flügel, der 38-Jährige fühlte sich sichtlich wohler. Je älter man wird, desto schwieriger ist es vielleicht, noch etwas Neues zu lernen.

Éric Faille arbeitete als Center zwischen Marco Lehmann und - überraschend – Ramon Knellwolf. Knellwolf hatte vorher kaum gespielt, nun bekam er eine wichtige Rolle. Der Kanadier führte seine jungen Flügel hervorragend. Er war – nicht zum ersten Mal in dieser Saison – der überragende Mann auf dem Eis. Das belegen nicht nur, aber auch seine Zahlen. Zu vier Toren leistete er die Vorarbeit, eines schoss er selber. Und mit Romano Lemm verwertete ein Routinier zwei seiner Zuspiele im Powerplay mit grosser Klasse.

Mit Sutter, Lemm und Staiger hatte Hanberg eine Linie zusammengestellt, die vor allem des Gegners Toplinie kontrollieren sollte. Die ersten paar Minuten coachte er das Trio gegen Winterthurs Ausländer-Linie mit Torquato und Brace. Danach liess er es sein. «Ich fühlte, dass auch die andern die Sache im Griff hatten.» Manchmal gibt es solche Abende, da spürt man einfach, dass alles gut läuft. Weil die Mannschaft auch so spielt, wie sie es soll und wie sie es kann.

Vom bisherigen Saisonverlauf her hatte man ja fast erwarten können, dass Kloten auswärts wieder gewinnt, nachdem es seine Punkte vorher nur in Weinfelden (Thurgau) und Langenthal geholt hatte. Der EHC muss aber auch im nächsten Auswärtsspiel stark spielen, um sich in der Spitze zu positionieren. Am Samstag folgt die Aufgabe in Olten. Wenn die gelingt, sollte es danach vielleicht sogar möglich sein, dass Kloten mal wieder ein Heimspiel gewinnt: Am Dienstag nächster Woche kommen die Ticino Rockets in die Swiss Arena. Aber für Kloten ist es wohl gescheiter, wenn man nicht zu weit vorausblickt.

Winterthur - Kloten 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

1787 Zuschauer. – SR Fluri/Kaukokari (FIN), Kehrli/Bichsel. – Tore: 7. Forget (Marchon, Stämpfli) 0:1. 19. Lehmann (Faille) 0:2. 29. Lemm (Faille/Powerplaytor) 0:3. 31. Figren (Obrist/bei 5 gegen 3) 0:4. 35. Ganz 0:5. 46. Brace 1:5. 48. Faille (Lehmann) 1:6. 57. Lemm (Ganz/Powerplaytor) 1:7. – Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Küng) plus Spieldauer (Küng) gegen Winterthur, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.

Rangliste: 1. Ajoie 5/14. 2. Winterthur 5/9. 3. Olten 5/9. 4. Thurgau 5/9. 5. Kloten 5/8.

