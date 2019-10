Eishockey in England kann doch für Furore sorgen

Eishockey in England: Keine Story wert. Eishockey in Englands vierter Liga: Noch weniger eine Story wert. Und wenn Viertligist Guildford Phoenix einen neuen Goalie verpflichtet? Dann ist das ein viraler Hit und lässt Eishockey- und Fussballfans auf der ganzen Welt jubeln.

Der neue Goalie des englischen Hockeyclubs ist nämlich kein Geringerer als Peter Cech. Ja genau, das ist der langjährige Fussballgoalie von Chelsea und der tschechischen Fussballnationalmannschaft. Nach rund 850 Einsätzen auf dem grünen Rasen beendete er im Sommer seine Karriere.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



