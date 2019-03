Er schiesst nicht mehr nur Tore

Den einzigen Mini-Dämpfer gab es nach Spielschluss. Lino Martschini wurde nicht zum besten EVZ-Spieler gewählt, obwohl er dies an diesem wunderbaren ­Zuger Eishockey-Abend zweifelsfrei gewesen war. Diese Ehre blieb Johann Morant vorbehalten, normalerweise der Mann fürs Grobe. Er hatte vier Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts das erste Playoff-Tor seiner Profi-Karriere erzielt.

Martschini freute sich mit dem Verteidiger. Auch ohne die Auszeichnung wusste er, dass er einen hervorragenden Arbeitstag hinter sich hatte: Er erzielte das 1:0, liess sich bei den nächsten beiden Toren einen Assist ­notieren und stand auch bei den Treffern 4 und 5 auf dem Eis. Ganz im Playoff-Modus, mochte er seine Leistung beim 5:0 gegen Lausanne nicht überbewerten: «Es zählt nur der Sieg, und ich muss wie alle anderen meinen Teil dazu beitragen.»

Zu Zuger Siegen trägt Martschini seit Jahren einiges bei und vor allem zum Spektakel in der Bossard-Arena: Mit seiner Technik, Spielintelligenz und Geschwindigkeit ist der 167 Zentimeter kleine Wirbelwind an guten Abenden das Eintrittsgeld alleine wert. In der Qualifikation gelangen ihm in den letzten fünf Jahren total 226 Skorerpunkte. Im Playoff war der 26-Jährige bislang allerdings oft ein Schatten seiner selbst. Die Aussagen waren schnell gemacht: zu klein, zu leicht, nicht playofftauglich, schon gar nicht WM-tauglich.

Sein Schnitt ist so gut wie nie

Nun sieht es anders aus: Martschini belegt in der Playoff-Skorerliste Platz 3. Nach 7 Spielen hat er schon 10 Punkte auf dem Konto, einen mehr weisen nur Teamkollege Roe und Lausannes Vermin auf. Sein Schnitt von 1,43 Punkten ist so gut wie nie. Spektakel bietet er mehr als genug, und schnell ist er nicht nur mit den Beinen, sondern auch mit dem Kopf. Das zeigte er bei zwei Toren am Samstag: Das 1:0 erzielte er, weil er blitzschnell reagierte, als er sah, dass Junland das Eis zur Unzeit zum Wechsel verliess; vor dem 3:0 lancierte er den losziehenden Suri mit einem Laserpass aus der eigenen Zone.

Szenenapplaus gab es aber auch, als sich Martschini von zwei Lausannern nicht abschütteln liess und so eine Strafe provozierte oder als er in der eigenen Zone einen Schuss blockte. Es sind zwei Szenen, die fast wichtiger sind für den «neuen» Lino Martschini. Jenen, der Defensivarbeit nicht nur verrichtet, weil es zu den Grundvoraussetzungen eines Berufseishockeyaners gehört, sondern, weil es ihm auch Spass macht. Und weil er weiss, dass er nur damit auch international weiterkommt. «Es lag an mir, diesen Schritt zu machen. Ich habe einfach probiert, ein kompletterer Spieler zu werden. Und wenn ich zuerst die Defensivmentalität habe, bin ich anschliessend schneller am Puck», sagt er, und ja, diese andere Spielweise mache Spass: «Die Jungs sind genauso glücklich, wenn ich einen Schuss blockiere oder mit dem Stock am richtigen Ort bin, wie wenn ich ein Tor erziele.»

Der norwegische Trainer Dan Tangnes, nach Zug gekommen mit der Philosophie, jeden Spieler ungeachtet von Alter und Entwicklungsstand besser zu machen, habe ihn massiv unterstützt: «Er stand immer hinter mir und hat mir gezeigt, gezeigt und noch einmal gezeigt, was ich machen muss.» Martschini stellt sich ein positives Zwischenzeugnis aus: «Ich habe immer wieder Durchhänger und bin noch längst nicht so konstant, wie ich gerne möchte, aber ich habe Fortschritte gemacht.»

«Lino wird jetzt ein Mann»

Tangnes verrät, woran er mit Martschini vor allem gearbeitet hat: «Wir haben viel darüber gesprochen, was es braucht, damit aus einem jungen Talent ein Leader wird. Tore zu schiessen, reicht nicht, es braucht einen Plan B, und man muss ihm immer vertrauen können, wenn er auf dem Eis ist.» Martschini sei ein sehr guter Schüler, sagt Tangnes: «Er übernimmt viel mehr Verantwortung, und wenn er nicht trifft, spielt er trotzdem hart.» Und mit einem Lachen schliesst er: «Lino wird jetzt ein Mann.»

Auch Nationaltrainer Patrick Fischer beobachtet Martschini genau. Und angesichts seiner Entwicklung sowie der Fragezeichen hinter der WM-Verfügbarkeit etlicher spielstarker NHL-Flügel ist der gebürtige Luzerner ein heisser Kandidat für das Turnier im Mai in Bratislava. Nico Hischier habe ihn vor kurzem gebeten, so erzählte der Nationaltrainer letzte Woche an einem Talk in Zug, einen Flügelstürmer an seine Seite zu beordern, der auch Tore schiessen könne. «Vielleicht ist Lino Martschini ein Kandidat», sagte Fischer. Gut möglich, dass er mit dieser Aussage nicht nur den Gastgebern gefallen wollte.

(Redaktion Tamedia)