«Es ist extrem vieles möglich»

Es hat so wenig gefehlt. Erst im Penaltyschiessen scheitert die Schweiz im WM-Final an Schweden – damit ist das Eishockey-Nationalteam endgültig in der Weltspitze angekommen. Und das zwei Jahre vor der Heim-Weltmeisterschaft in Zürich und Lausanne. Wie die entfachte Euphorie bis dahin erhalten bleibt und ob auch für Captain Raphael Diaz die Schweiz auf Augenhöhe mit den Grossen ist, sehen Sie oben im Video. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)