Gegen Ende der normalen Spielzeit war in Kloten noch einmal Stimmung aufgekommen. Die Schweizer machten nun mehr, um das 0:1-Defizit noch zu korrigieren, erzeugten viel Druck. Fünf Minuten vor Schluss gelang Ramon Untersander der Ausgleich, nach einem magistralen Pass von Gaetan Haas – und so kamen die Schweizer noch in die Verlängerung.

Das Schlussverdikt hatten sie sich dann auch selber zuzuschreiben. In der Verlängerung, wo ein Spektakel mit Drei gegen Drei ohnehin garantiert ist, gingen sie etwas gar sorglos mit der Scheibe um. 18 Sekunden vor Ende der Overtime gelang den Deutschen der Siegestreffer.

Natürlich war das Resultat in diesem Moment nicht sehr wichtig. Das Niveau war auch nicht sehr hoch gewesen, gab Fischer zu: «Mit den letzten 20 Minuten war ich zufrieden, aber vorher war es kein hohes Niveau. Es war ein komisches Spiel von beiden Seiten, mit vielen Fehlern in den ersten beiden Dritteln.»

Offensiv fehlte die Hartnäckigkeit

Überraschend kam dies nicht, am Tag, bevor das Flugzeug in Richtung Karrierehöhepunkt bestiegen wird, geht es vor allem um eines: sich nicht zu verletzen. Fischer, selber mehrfacher Olympiateilnehmer, ist sich dieser Tatsache bewusst: «Ich hatte es etwas erwartet, solche Spiele sind eine heikle Angelegenheit.»

Der Zuger hatte vor der Partie unter anderem gefordert, dass seine Spieler den Fokus auf das Verhalten in den beiden Slots legen, die Zonen vor den Toren, welche traditionell eine Schweizer Schwäche bilden. «Defensiv war es okay, unsere Goalies haben die Scheiben gut gesehen», sagte Fischer, «offensiv hat die Hartnäckigkeit in den Zweikämpfen gefehlt. Aber eben, ich weiss warum und ich bin froh, hat sich niemand verletzt»

Am Mittwoch hebt der Tross in Kloten ab, nach der Ankunft in Südkorea «sollen sich die Spieler zuerst erholen, am Anfang gibt es eine ruhige Woche.» Am Sonntag erfolgt dann die Hauptprobe gegen Norwegen, ehe das Olympiaturnier am 15. Februar mit dem Spiel gegen Kanada beginnt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)