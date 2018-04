Fiala erlöst Predators in der zweiten Overtime

Mit dem tor zum 5:4 in der zweiten Verlängerung verhinderte Kevin Fiala im Playoff-Viertelfinal gegen die Winnipeg Jets einen 0:2-Rückstand des Favoriten aus Nashville. Dank dem Schweizer reisen die Predators nicht mit zwei Heimniederlagen im Rücken nach Winnipeg. Nach 5:37 Minuten der zweiten Verlängerung verwertete der 21-jährige Fürstenländer nach einem Konter den Pass von Craig Smith eiskalt zum Siegtreffer. Es war bereits das dritte Tor Fialas im diesjährigen Playoff.

Kevin Fiala ends it in Nashville.



Predators (-191) bettors can now cash their ML tickets after getting a good 2OT sweat to end the weekend...pic.twitter.com/bgLVYVWt7p