Fischer muss auf Jungstar Hischier verzichten

Ab dem Montag stossen mit Stürmer Sven Andrighetto (Colorado Avalanche) sowie den Verteidigern Mirco Müller (New Jersey Devils) und Dean Kukan (Columbus Blues Jackets) drei Schweizer Profis zum Schweizer Nationalmannschaft, die mit ihren Teams im NHL-Playoff in der 1. Runde gescheitert sind.

Liga-Rookie Nico Hischier wird in Dänemark allerdings fehlen. Der 19-jährige Walliser, der fast 90 Ernstkämpfe für die New Jersey Devils bestritten hatte, erhielt von seinem Arbeitgeber keine Freigabe. Der Grund liegt primär daran, dass gemäss offiziellen Angaben des NHL-Teams Hischier an einer Handgelenkverletzung laboriere. Nationalcoach Patrick Fischer hat wohl ohnehin kaum mit dem grossen Talent gerechnet, da die Belastung des Centers in seiner ersten NHL-Saison ausgesprochen hoch war. Nico (Hischier) sei noch jung, er werde sicher trotzdem bald eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft übernehmen, erklärte Raeto Raffainer, der Nationalmannschafts-Direktor.

The #NJDevils have announced today that forwards Nico Hischier and Pavel Zacha will be unable to participate in the upcoming World Championships in Denmark due to injury. They will both be under the observation care of the Devils medical staff. (1/3) — New Jersey Devils (@NJDevils) 26. April 2018

Nico Hischier played the entire season with a chronic left wrist/hand injury. After evaluation by team physicians and a hand surgeon, it has been determined that he does not require surgery, but will also need two-to-four weeks of immobilization. (3/3) — New Jersey Devils (@NJDevils) 26. April 2018

Für den Zürcher Andrighetto ist es das zweite WM-Aufgebot nach 2016 in Moskau, Kukan hat schon dreimal an der A-WM gespielt (2014, 2015 und 2017). Für den Winterthurer Müller dagegen sind es die ersten Titelkämpfe. (fal/sda)