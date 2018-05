Franzosen chancenlos gegen Tschechen

An der WM in Dänemark blieb in der Schweizer Gruppe Frankreich gegen Tschechien chancenlos. Trotz der 0:6-Niederlage haben die Franzosen noch eine theoretische Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation. Am Dienstag treffen die Franzosen auf das Team von Headcoach Patrick Fischer.

Der nachnominierte David Pastrnak von den Boston Bruins legte im ersten Drittel mit zwei frühen Treffern die Basis zum bisher höchsten Sieg Tschechiens an diesem Turnier. Roman Horak traf im zweiten Abschnitt doppelt. Die Tschechen können die Viertelfinals zwar planen, müssen aber ebenso noch leicht zittern, wie die Franzosen noch hoffen können.

Norwegen noch nicht gerettet

In der anderen Gruppe setzte es für die USA einen 9:3-Kantersieg gegen Norwegen ab. Während die weiterhin ungeschlagenen Amerikaner auf den Gruppensieg zusteuern, spielt Norwegen am Montag im Direktduell gegen Südkorea gegen den Abstieg.

Eishockey-WM in Dänemark, Sonntag:

Gruppe A: Frankreich - Tschechien 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Kopenhagen. - 6252 Zuschauer. - SR Kubus/Öhlund (SVK/SWE), Kilian/Vanoosten (NOR/CAN). - Tore: 4. Pastrnak (Krejci) 0:1. 8. Pastrnak (Jaskin) 0:2. 15. Jaskin (Krejcik) 0:3. 22. Horak (Kubalik, Sulak/Ausschluss Claireaux) 0:4. 28. Horak (Chytil, Sklenicka) 0:5. 51. Necas (Krejcik, Polasek) 0:6. - Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Janil) gegen Frankreich, 2mal 2 Minuten gegen Tschechien. - Bemerkungen: Frankreich mit Thiry (Zug) und Douay (Genève-Servette), ohne Stéphane da Costa (Genève-Servette/verletzt), Tschechien mit Kousal (Davos), Cervenka (Fribourg-Gottéron) und Kubalik (Ambri-Piotta). 28. Torhüterwechsel Frankreich (Ylonen für Quemener).



Rangliste Gruppe A:

Rangliste: 1. Schweden 5/14 (23:5). 2. Russland 5/13 (27:7). 3. Tschechien 6/12 (23:12). 4. Schweiz 5/9 (17:13). 5. Slowakei 5/8 (12:12). 6. Frankreich 6/6 (12:24). 7. Österreich 6/4 (10:26). 8. Weissrussland 6/0 (4:29).



Gruppe B: Norwegen - USA 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Herning. - 4553 Zuschauer. - SR Gofman/Wehrli (RUS/SUI), Lhotsky/Suominen (CZE/FIN). - Tore: 9. Kane (McAvoy, Atkinson/Ausschluss Röymark) 0:1. 13. Kane (Debrincat, Atkinson/Ausschluss Lindström) 0:2. 16. McAvoy (Debrincat) 0:3. 22. Larkin (Ausschluss Mathis Olimb) 0:4. 28. Forsberg (Lindström) 1:4. 31. Martinez (Larkin) 1:5. 37. Lee (Larkin, Gaudreau) 1:6. 40. (39:08) Atkinson (Jensen, Kane) 1:7. 43. White (Bonino, Murphy) 1:8. 47. (46:05) Ken Andre Olimb (Bonsaksen, Holös/Ausschlüsse Pionk, Murphy) 2:8. 48. (47:09) Mathis Olimb (Lindström, Bull) 3:8. 58. Pionk (Bonino, Kreider) 3:9. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Norwegen, 6mal 2 plus 10 Minuten (Thompson) gegen die USA. - Bemerkungen: Norwegen mit Holös (Fribourg-Gottéron). 31. Torhüterwechsel Norwegen (Haukeland für Lars Haugen).



Rangliste Gruppe B:

1. USA 6/16 (37:10). 2. Finnland 5/12 (30:6). 3. Dänemark 6/11 (13:16). 4. Kanada 5/10 (27:11). 5. Lettland 5/9 (14:14). 6. Deutschland 5/5 (13:15). 7. Norwegen 6/3 (10:31). 8. Südkorea 6/0 (4:45).



(fal/sda)