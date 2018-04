Fünf Tipps für den Meistertitel

1.: Besser starten

Die Zürcher starteten in den letzten drei Spielen sehr verhalten, zuerst einmal darauf bedacht, keine Fehler zu machen. So konnte Lugano jeweils gleich die Initiative übernehmen, Vertrauen schöpfen und in Führung gehen. Nur in Spiel 4 im Hallenstadion konnten die Zürcher nach dem verpatzten Startdrittel (0:2) die Dynamik des Spiels verändern und noch 3:2 in der Overtime gewinnen. Die Lions haben in diesem Playoff schon mehrmals bewiesen, dass sie den Gegner überrollen können, wenn sie auf heimischem Eis mit viel Energie aus der Kabine können. Heute gilt es für die Lions, den Luganesi von Beginn zu bedeuten: Das hier ist das letzte Spiel!

2.: Forechecken, forechecken, forechecken!

Es gibt in dieser Serie eine simple Weisheit: Wer es schafft, die gegnerischen Verteidiger mit früher Störarbeit zu Fehlern zu zwingen, der gewinnt. Gegen Zug und Bern funktionierte das Forechecking der Zürcher ausgezeichnet, zuletzt preschten sie aber nur noch nach vorne, wenn sie wirklich eine Chance sahen, den Puck zu erobern. Das ist falsch! Sie müssen die Lugano-Abwehr konsequent unter Druck setzen, den Verteidigern keine Zeit geben, das Spiel aufzubauen. Die Tessiner müssen sich immer bedrängt fühlen. Das mag sich die ersten paar Mal nicht auszahlen, doch steter Tropfen höhlt den Stein.

3.: Klein gegen Lapierre

Luganos Sturm um Maxim Lapierre ist in dieser Serie überragend. Der Kanadier und sein kongenialer Partner Gregory Hofmann haben schon je sechs Skorerpunkte gesammelt gegen die Zürcher und stehen kumuliert bei einer Plus-8-Bilanz. Im Heimspiel hat Hans Kossmann den Vorteil des letzten Wechsels, was bedeutet, dass er gegen Luganos Paradelinie stets jene Spieler nominieren kann, die er will. Es würde Sinn machen, die Schäppi-Reihe damit zu beauftragen, Lapierre und Hofmann zu stoppen. Doch noch wichtiger als die Stürmer sind die Verteidiger. Deshalb sollte Assistent Leo Schumacher darauf achten, stets sein solidestes Abwehrpaar Klein/Phil Baltisberger gegen Lapierre und Co. aufs Eis zu schicken.

4.: Merzlikins die Sicht nehmen

Elvis Merzlikins hat in diesem Final bisher brilliert, schon zwei Shutouts gefeiert und weist die klar besseren Werte auf als Lukas Flüeler. Fangquote: 95,24 Prozent gegenüber 90,51. Gegentore pro Spiel: 1,64 versus 2,35. Daraus zu schliessen, der ZSC-Goalie hätte einen schlechteren Job gemacht als sein Gegenüber, wäre indes falsch. Richtig ist: Die Luganesi haben es besser verstanden, Druck aufs Tor zu machen und dem gegnerischen Goalie die Sicht zu nehmen. Merzlikins wird fast alle Schüsse parieren, die er sieht. Das heisst, dass sich die ZSC-Stürmer vermehrt vor ihm postieren müssen. In der Zone vor dem Tor muss man blaue Flecken einstecken, doch spätestens, wenn man den Meisterpokal in die Höhe stemmt, tun die nicht mehr weh.

5.: Schiessen im Powerplay

Das Überzahlspiel beider Teams ist in diesem Final noch nicht wirklich in Fahrt geraten. Lugano hat erst ein Powerplaytor erzielt, die ZSC Lions zwei. Die Zürcher müssen im Boxplay weiter so stabil bleiben und in Überzahl vor allem eines tun: schiessen! Die beiden Teams kennen sich inzwischen so gut, dass man den Gegner im Powerplay kaum mehr überraschen kann. So gilt es, sich auf die Basics zu konzentrieren: Einen Mann vor dem Tor postieren, der ablenken und dem Goalie die Sicht nehmen kann, und den Puck zirkulieren lassen, bis jemand direkt abziehen kann. Im Idealfall ist dieser jemand Fredrik Pettersson, der Mann mit dem besten Schuss bei den Zürchern. In fünf Finalspielen hat er erst einen Assist zu Buche stehen. Kommt heute sein grosser Abend?

