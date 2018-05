Gnade vor Recht für Raubein Andrighetto

Nationalcoach Patrick Fischer wird die Nachricht gerne vernehmen: Das Schweizer Team kann an der Eishockey-WM in Kopenhagen am Dienstag gegen Tschechien wieder auf Sven Andrighetto zählen. Die Disziplinarkommission der IIHF verzichtete auf weitere Spielsperren gegen den Stürmer der Colorado Avalanche.

Andrighetto hatte im WM-Auftaktspiel am Samstag gegen Österreich (3:2 nach Verlängerung) den gegnerischen Verteidiger Steven Strong mit einem Kniestich ausser Gefecht gesetzt. Von den Schiedsrichtern wurde er dafür mit einer Matchstrafe vorzeitig in die Kabine geschickt, was eine automatische Spielsperre für die Partie am Sonntag gegen die Slowakei nach sich zieht.

Mit längerer Sperre gerechnet

Opfer Strong wird das Foul körperlich noch lange spüren. Der 25-jährige Verteidiger von Klagenfurt musste nicht nur mit der Trage vom Eis gebracht werden, es droht ihm auch eine längere Pause. Gemäss orf.at sei das Seitenband im rechten Knie gerissen, vielleicht sei auch das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen worden. Noch am Sonntag soll eine MRI-Untersuchung mehr Klarheit geben. Roger Bader, der Zürcher Trainer der Österreicher, bezeichnete die Aktion des Schweizer NHL-Profis im Mitteldrittel als «sicher nicht absichtliches, aber blödes Foul».

Viele Beobachter – und wohl auch Fischer – haben mit einer längeren Sperre von Andrighetto gerechnet. Nun steht der Flügel bereits am Dienstag wieder zur Verfügung. Der Schweizer Nationalcoach hat auch zur Kenntnis genommen, dass die Nashville Predators im NHL-Playoff vor dem Aus stehen; damit rückt die Möglichkeit, dass sein Team in Dänemark noch weitere Verstärkung aus Übersee erhalten wird, zumindest ein Stück näher. (fal/sda)