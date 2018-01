Hier verkannt, daheim verwirklicht

Lautes Brutzeln und der dumpfe Klang von Messern, die auf Rüstbrettern ­hacken, erklingen, als Daniel Rahimi das Telefon in seiner Wohnung in Växjö, abnimmt. «Ich bin wieder mal in der ­Küche, die Hände voller scharfer Klingen», sagt er zur Begrüssung und lacht laut.

Der Mann hat Humor. Als Rahimi, ein Schwede mit iranischen Wurzeln, im Sommer 2016 zum HC Davos wechselte, sorgte er kurz nach seiner Ankunft ­genau so für die erste Schlagzeile: Beim Kochen fügte er sich eine schwere Schnittverletzung an der Hand zu.

Stark handicapiert



­Blessuren – ein angerissenes Kreuzband kam noch dazu – waren der Hauptgrund, warum seine Saison in Davos nicht wurde, wie es sich der HCD und der Spieler selbst erhofft hatten. Die ersten zwei Monate konnte er den Stock kaum richtig halten, das Bein kaum richtig ­belasten – und spielte dennoch.

Wobei: Die Skepsis der Schweizer Beobachter war steter Begleiter Rahimis. Ein reiner Defensivverteidiger als Importspieler? Das kann ja nicht klappen.

Weil er bei Davos offensiv kaum ­Wirkung erzielte und Ausländer in der Schweiz an Skorerpunkten gemessen werden, verliess Rahimi das Land in der öffentlichen Wahrnehmung mit einem «ungenügend» im Zeugnis.

Was vergessen ging: Rahimi war nicht nur der klar effizienteste Davoser Unterzahlspieler. Ein Blick in die interne HCD-Datenbank der «Advanced Stats» zeigt, dass er in wichtigen Defensiv­kategorien («zugelassene Schüsse», «verhinderte kontrollierte Zoneneintritte») ebenfalls die Nummer 1 des Teams war.

«Für die Fans macht das Spiel in der Schweiz sicher mehr Spass»



Heute ist vieles anders bei Rahimi. Er ist in die Heimat zurückgekehrt und ­verteidigt für Växjö, das Überraschungsteam der SHL aus dem Städtchen im ­Süden Schwedens. Die Mannschaft ­dominiert nicht nur die heimische Liga, ­sondern steht auch vor dem Einzug in den Final der Champions League. Dazu braucht es heute im Halbfinal-Rückspiel gegen die tschechischen ZSC-Bezwinger aus Liberec einen Heimsieg.

Und Rahimi ist wieder in seinem ­Element, fühlt sich im defensiveren und strukturierteren schwedischen Hockey pudelwohl. «Das sind die beiden grössten Unterschiede. Wobei: Den Fans macht das Spiel in der Schweiz sicher mehr Spass», sagt Rahimi. Für ihn gilt das nicht. In Växjö ist er unbestritten und ­jener Stammverteidiger, der am seltensten bei Gegentoren auf dem Eis steht.

Växjö ist in vielerlei Hinsicht ein ­typisch schwedisches Team, anders ­aufgebaut und gecoacht als die meisten Schweizer Mannschaften. Junge Spieler erhalten Verantwortung, vier Teenager bekommen regelmässige Einsätze, werden nicht bloss zum Auffüllen des Matchblatts aufgestellt.

Nur bei einem ist das selbstverständlich: Elias Pettersson, die Nummer 5 im letztjährigen NHL-Draft, ist gar Topskorer Växjös, ein besonderer Spieler. «Er wird schon bald ein Star in Nordamerika sein», sagt Rahimi.

Abgänge von herausragenden jungen Spielern in die NHL: Schwedische Teams sind das jährlich gewohnt. Im Fokus steht diese Saison nebst Pettersson auch Rasmus Dahlin, Frölundas Wunderkind, das in der NHL als ­sicherer Nachfolger von Nico Hischier als Nummer-1-Draft gilt.

Die Jungen dürfen



Neben der wohl besten Ausbildung sieht Rahimi das Vertrauen als wichtigsten Grund für Schwedens Erfolge in der Nachwuchsarbeit: «Die Jungen dürfen nicht bloss mitspielen, sondern wichtige Rollen übernehmen. Sie dürfen Fehler begehen, man lässt Talentierte sich entwickeln. Es begann vor ein paar Jahren mit Erik Karlsson, der so zu einem der weltbesten Verteidiger wurde. Dank ­diesem Vertrauen bleiben die jungen Spieler teilweise ein Jahr länger in unserer Liga, als sie müssten. Davon profitieren am Ende alle.»

Der Wille zum Kreieren des ultimativen Teamgefühls, er zeichnet Växjö und Cheftrainer Sam Hallam besonders aus. Wie dieser die Einsatzzeiten verteilt, kann fast schon als Kunst bezeichnet werden.

Keiner wird forciert, den Stürmer mit der durchschnittlich höchsten Eiszeit (17:30 Minuten) trennen nur gut 3 Minuten von der Nummer 10 (14:15). ­Jeder hat eine Rolle, jeder ist involviert – es ist nicht nur die Rede davon wie so oft in der Schweiz, wo gerade junge Spieler häufig vereint in der vierten Linie ein bisschen Auslauf erhalten und dies dann als «Nachwuchsförderung» verkauft wird.

Ein Liebesgruss aus Växjö … an die Schweiz



Noch ist nichts gewonnen, doch ­Rahimi ist auf gutem Weg, sich für die letzte Saison in der Schweiz zu rehabilitieren. Für ein Jahr, in dem er in eine völlig andere Eishockeykultur geriet. Eine, die ihn zwar, wie er sagt, sportlich weiterbrachte. In die er sich aber nur mit Mühe integrieren konnte.

«Dennoch vermisse ich die Schweiz», sagt Rahimi. «Mir wurde das bewusst, als ich im ­August in der Champions League mit Växjö in Davos spielte. Wie ich empfangen wurde, war für mich einmalig.» Am Ende gibts beinahe Liebesgrüsse aus Växjö: «Ich hatte darum auf den ZSC statt Liberec im Halbfinal gehofft . . .» (Tages-Anzeiger)