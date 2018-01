Hoffen gegen den Untergang

Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist so lange beruhigend, bis sie widerlegt wird. So war es auch in Kloten vor diesen Festtagen. Im Verwaltungsrat wussten sie wohl schon länger, dass Matthias Berner als CEO Ende Saison gehen, dass Peter Lüthi als strategischer Leiter ausscheiden würde. Doch statt das zu kommunizieren, wurde so lange gewartet, bis in der Altjahres­woche Gerüchte durchsickerten, dann Bestätigungen nötig wurden. Und so wurde der Eindruck eines sinkenden Schiffs verstärkt, bei dem jeder sich irgendwie ans Ufer zu retten versucht.

Bei einem Playoff-Team wäre das weiter nicht schlimm. Bei einem Club aber, der Letzter ist, der Ende Saison den Captain an den Lokalrivalen verliert, den Goalie an einen direkten Konkurrenten, den Topskorer an Nordamerika und zwei Stürmer an den Meister: Bei so einem Club ist der Eindruck von Zerfallserscheinungen fatal.

Denn die einzige Botschaft, die eine Führung im Kampf gegen den Abstieg vermitteln muss, ist die von Ruhe und Ordnung. Stattdessen wirkt der EHC, wie schon beim Hollenstein-Abgang, als wolle er die Realität nicht sehen. Und untergräbt mit kommunikativen Fehleinschätzungen das Vertrauen in ­andere, viel wichtigere Bereiche – von der angekündigten Neubesetzung des Sportchefs über die Nachfolge von Berner und Lüthi bis zu Transfers. Man würde gerne glauben, dass der EHC für die Zukunft bereit ist. Doch die Hoffnung allein reicht dafür nicht. Und zu mehr gibt Kloten leider wenig Anlass. (Tages-Anzeiger)