«Ich dachte: Wow!»

Arno Del Curto übernimmt beim ZSC – dass diese Nachricht am Montag hohe Wellen schlug, ist zumindest leicht untertrieben. Am Tag nach der Bekanntgabe des Zürcher Coups stand der Engadiner erstmals auf dem Eis. Am Dienstagvormittag leitet der 62-jährige das Training bei seinem neuen Club. Was für einen Eindruck der Coach bei seinen Spielern hinterliess, sehen Sie oben im Video.

Video: Arno Del Curtos erstes Interview als ZSC-Trainer

(ab/fas)