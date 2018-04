Äusserst gedrückt beschreibt die Stimmung nur ungenügend, die kurz vor Mitternacht in den Katakomben der Swiss-Arena herrscht. Spieler und Trainer bleiben in der Kabine. Ihre Frauen und Freundinnen stehen in einer Gruppe im Gang, haben Tränen in den Augen, umarmen sich. Sogar die siegreichen Lakers-Spieler, die an ihnen vorbei zum Teambus müssen, vermeiden für einen kurzen Moment jedes Zeichen von Freude. Viele von ihnen mussten vor drei Jahren selbst erleben, wie nahe so ein Abstieg geht.

56 Jahre höchste Liga enden für den EHC Kloten an diesem 25. April 2018. Wann und ob ein weiteres Jahr dazukommt, weiss niemand. Einer aber hat die Möglichkeit, wenigstens die Richtung dorthin vorzugeben: Präsident und Clubbesitzer Hans-Ulrich Lehmann. Er redet als Einziger an diesem Abend, der sonst allen die Sprache verschlägt.

«Wir waren so tief im Loch»

«Wir waren heute die unglücklichere Mannschaft», spricht Lehmann in ein Dutzend Mikrofone, «aber die Lakers sind verdient durchmarschiert und ein verdienter Sieger. Ich gratuliere ihnen.» Einen bedeutenden Unterschied hat er in den Köpfen der Spieler erkannt: «Die Lakers waren nicht totzukriegen. Sie hatten eine so gute mentale Verfassung, und wir waren so tief im Loch – es ist unwahrscheinlich schwer, da wieder rauszukommen.»

Der Unternehmer ist gezeichnet von einem aufwühlenden Eishockeyabend. «Ich fühle mich beschissen, das darf ich doch so sagen. Einfach traurig, betroffen», sagt er. Als Jan Mosimann in der 78. Minute die Lakers zum Sieg und den EHC in die Zweitklassigkeit schoss, da empfand der Präsident Leere, Enttäuschung, Wut. Für die Fans, die das Stadion zum zweiten Mal in Folge restlos füllten, sei es «ganz bitter».

«Lasse den EHC Kloten nicht im Stich»

Wie es nun weitergeht mit dem Club, will Lehmann am Donnerstagnachmittag an einer Medienkonferenz bekannt geben. Denn sämtliche Spielerverträge sind ja nichtig, ebenso müssen die Deals mit Partnern, Sponsoren und Gönnern angepasst werden – entsprechende Gespräche dürften bereits am Tag nach der Relegation geführt werden.

Doch zwei zentrale Botschaften platziert Lehmann schon, während die letzten Lakers-Fans noch auf der Tribüne feiern. Erstens nämlich, dass der Präsident auch in der Swiss League derselbe bleibt. «Ich lasse den EHC Kloten nicht im Stich in der schwierigsten Situation seiner Geschichte», verspricht Lehmann. Seine zweite Botschaft ist ihm so wichtig, dass er sie in fünf Minuten dreimal wiederholt: «Wir sind heute Abend tief gefallen, aber wir bleiben nicht liegen. Wir gehen runter, um zu wenden, und wir kommen wieder.»

Es ist der Satz, den Spieler und Sponsoren jetzt hören müssen. Damit sie dem Club auch in der Zweitklassigkeit in möglichst grosser Zahl die Treue halten – aber auch, weil es an diesem schicksalhaften Mittwoch einfach eine positive Stimme braucht. Aus der Mannschaft kann sie nicht kommen. «Ich war bei den Spielern, aber nicht zum Reden», schildert Lehmann seinen ersten Gang nach der Entscheidung, «man nimmt jeden schnell in den Arm, aber was will man sagen? Da gibt es nichts zu sagen. Man muss akzeptieren, was passiert ist.» (Tages-Anzeiger)