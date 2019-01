«Ich glaube, dass diese Mannschaft noch viel bewegen kann»

Arno Del Curto, wie war Ihr Eindruck? Sahen Sie auch gute Dinge?

Das Engagement gefiel mir. Und dass sie im letzten Drittel eine Weile probierten, mit Tempo zu spielen. Zwei, drei Linien machten das ganz hervorragend. ­Defensiv war es in Ordnung. Was mir nicht gefiel: dass wir die ­Balance zwischen defensiver Kontrolle und Powerspiel nicht fanden. Entweder so oder so. Das müssen wir lernen.

Wie war es, nach drei Tagen Training den ZSC zu coachen?

Ich dachte, es werde für mich schwierig. Aber irgendwann merkte ich: Ich spüre die Spieler. Ich konnte einfach nicht viel ­reden, weil ich heiser war.

Wieso sind Sie heiser?

Ich habe sehr viel geredet in den letzten Tagen. Vom Morgen bis zum Abend. Irgendwann versagt die Stimme.

Haben Sie getobt in der Kabine?

Nein. Das Engagement war ja da. Es fehlt einfach der Zug aufs Tor. Das müssen wir ändern. Das geht über Tempo und über Überraschungsmomente. Aber wir hatten immerhin viele Spielanteile.

Was erwarten Sie beim ­Rematch im Hallenstadion?

Dass die Spieler den nächsten Schritt machen. Dass sie Tore schiessen, mehr Überraschung reinbringen und im Powerplay besser spielen. Aber man kann in drei Tagen nicht so viel verändern.

Wie war für Sie das Gefühl, nach 54 Tagen wieder an der Bande zu stehen?

Was soll ich dazu sagen? Ich war innerlich ruhig. Weil ich glaube, dass diese Mannschaft noch viel, viel bewegen kann. (Interview: sg.)

Aller Anfang ist schwer. Rom ­wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Selbst die Schöpfung dauerte ja sieben Tage. Es ist also nicht erstaunlich, dass Arno Del Curto vier Tage nach seiner Vorstellung als ZSC-Trainer noch keine Wunder vollbringen konnte.

Die Zürcher mühten sich im ersten Spiel unter seiner Führung redlich ab, hatten aber keine Fortüne und vor allem in den SCL Tigers einen Gegner, der Eishockey-Handwerk in Perfektion zeigte. Das 0:1 war ein logisches Resultat. Das einzige Tor erzielte Gagnon (18.) in Überzahl nach einer schnellen Kombination, wobei sich die Zürcher aus ihrer Box hatten locken lassen.

Das Bemühen, es besser zu machen als bisher, war den ZSC Lions vom ersten Puckeinwurf an anzusehen. Und auch, dass ­ihnen Del Curto aufgetragen hat, viel zu laufen und mit früher Störarbeit den Gegner unter Druck zu setzen. Doch so leicht zu beeindrucken sind die SCL ­Tigers mit dem schlauen Taktiker Heinz Ehlers eben nicht. Seit der Däne deren Geschicke leitet, tun sich die Zürcher gegen sie sehr schwer. Die Niederlage war für diese die vierte im fünften Saisonduell, inklusive Cup.

Erst spät kamen die Chancen

Erst, als ihnen die Zeit davonzulaufen begann, erzwangen die Zürcher endlich auch Chancen, die diese Bezeichnung verdienen. Pettersson (48.) war mit einem Direktschuss gefährlich, Herzog (50.) und Backman (53.) kamen aus guten Positionen zum Abschluss. Und in der 58. Minute traf Suter aus spitzem Winkel die Latte.

Zu bezwingen war Damiano Ciaccio an diesem Abend aber nicht – er wehrte alle 33 Schüsse auf sein Tor ab. Und in den Schlusssekunden, als den Tigers der Sieg nicht mehr zu nehmen war, erhob sich das Langnauer Publikum zu stehenden Ovationen.

Der Rummel um Rückkehrer Del Curto war in den letzten ­Tagen wohl grösser gewesen als je um eine Figur im Schweizer Eishockey. Von Montag bis Freitag erschienen in Print- und Onlinemedien allein in der Deutschschweiz 271 Artikel mit seinem Namen – gemäss Schweizer Mediendatenbank. Und Mysports installierte in der Ilfishalle vis-à-vis der Spielerbänke hoch oben auf der Tribüne eine «Arno-Cam», die den ganzen Abend nur auf den Engadiner gerichtet war und jede Gefühlsregung, ja jedes graue Härchen Del Curtos ­einfing.

Der 62-Jährige tat das, was er die letzten 22 Jahre getan hat: Er coachte. Manchmal erklärte er etwas auf der Taktiktafel, mal wurde er ein bisschen lauter. Doch alles war ganz im Rahmen. Der erste Abend als ZSC-Coach war für ihn bestimmt erkenntnisreich. Man sah immer wieder das Potenzial dieser Mannschaft, aber eben auch ihre Defizite. Es fehlt noch die Selbstverständlichkeit, die sie sich im letztjährigen Playoff erspielt hatte. Aber das ist auch logisch nach fünf Monaten der Orientierungs-losigkeit.

Kein Mann für Debüts

Bedeuten muss der missglückte Einstand für Del Curto jedenfalls nichts. Und er ist für ihn auch kein Novum. Seine ersten zwei Debüts bei NLA-Clubs waren Del Curto auch misslungen. Am 16. November 1991, nachdem er beim ZSC den Tschechen Pavel Wohl abgelöst hatte, verloren die Zürcher im ersten Spiel in Zug gleich mit 2:6. Wobei der Puck schon nach 27 Sekunden durch ein Eigentor Faics im ZSC-Tor gelandet war. Und am 21. September 1996, als er als Nachfolger von Mats Waltin mit dem HCD in die Saison startete, setzte es zu Hause gegen den EVZ ein 0:4 ab. «Sobald die Saison begonnen hat, erkennst du dein eigenes Team nicht mehr», ­sagte er damals.

Der erste ZSC-Winter Del Curtos gipfelte dann ja im Viertel­finalcoup gegen das «Grande ­Lugano». Mit dem HCD sammelte er sechs Meistertitel und weitere andere Pokale. Heute geht es jedenfalls gleich weiter fürDel Curto, erneut gegen die SCL Tigers, aber immerhin im Hallenstadion. Gut 10 000 Tickets sind schon abgesetzt.

Es war eigentlich ein gutes erstes Drittel von uns. Wir hatten den Puck 70, 80 Prozent der Zeit in ihrer Zone. Aber wir hatten keine richtige Torchance und sie zwei. Im Mitteldrittel war ich überrascht, da verloren wir den Kopf ein bisschen. Es wurde zu wild. Im letzten Drittel wurde es wieder besser. Und wir hatten dann auch zwei, drei Möglichkeiten. Aber für den Aufwand, den wir betrieben, hatten wir zu ­wenige Chancen. Es fehlt noch das Überraschungsmoment.

