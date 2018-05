In fünf Schritten zum Weltmeister

Ein Vergleich der zwei WM-Finalisten Schweiz und Schweden in mehreren Punkten. Wer hat den besseren Trainer, wie sieht es mit den Special Teams aus, und welcher Goalie macht den Unterschied aus.

Trainer 1:0

Was passiert, wenn Patrick Fischer den WM-Final verliert? Er gewinnt Silber und wird gefeiert als zweiter Schweizer Trainer seit 1935, dem das an einer Eishockey-WM gelingt. Was passiert, wenn Rikard Grönborg den WM-Final verliert? Er geht als jener Coach in Schwedens Annalen ein, der am World Cup of Hockey 2016 gegen eine zusammengewürfelte Mannschaft der kleineren europäischen Eishockeynationen unterlag, im Olympia-Viertelfinal 2018 gegen Deutschland, an der WM 2018 gegen die Schweiz. Eine solche Blamage kann sich der Mann mit dem gepflegtesten Barthaar dieser WM schlecht leisten. Und wenn der zögerliche Start seines Teams im Halbfinal ein Hinweis war, spürt er das auch und lässt entsprechend vorsichtig spielen. Keine idealen Voraussetzungen für den Titelverteidiger.

NHL-Power 1:1

20 Schweden spielen in der NHL, zwei in der russischen KHL, drei in der Heimat. Auf den ersten Blick müsste man also meinen, der Einfluss der NHL-Schweizer sei vergleichsweise gering. Und auch auf den zweiten. In der Abwehr verfügt Tre Kronor über ein enormes Qualitätsplus gegenüber den Schweizern, und im Sturm sind mit Rakell, Zibanejad, Forsberg oder Arvidsson Leute dabei, die in Nordamerika allesamt grössere Rollen spielen als irgendein Schweizer Angreifer. Fischers Team muss dafür sorgen, dass nicht die Individuelle Klasse über den Ausgang dieses Finals entscheidet - so, wie es das schon gegen Kanada getan hat.

Moral 2:1

Die Schweden können sagen, was sie wollen: Sie haben nicht den geringsten Anlass, den Gegner als ebenbürtig anzusehen. Im Gruppenspiel dominierten sie die Schweizer nach Belieben, und wenn es darauf ankam, gewannen sie in der Vergangenheit praktisch immer - im WM-Final 2013 zum Beispiel. Für die Spieler von Patrick Fischer hingegen ist die Erinnerung an Stockholm zusätzlicher Anlass für Revanchegelüste. Jeder weiss, dass die Schweden sich damals goldene Helme aufsetzten, ehe das Spiel ganz vorbei war. So viel Übermut wollen die Schweizer fünf Jahre später bestrafen. Dass sie dazu in der Lage sind, haben sie gegen Finnland und Kanada auch sich selbst bewiesen. Die Schweden mögen an dieser WM bisher jeden Match gewonnen haben. Aber ein 3:2 im Viertelfinal gegen Lettland und ein schwaches Startdrittel im Halbfinal gegen die USA zeugen nicht von Unbesiegbarkeit.

Special Teams 2:2

Patrick Fischer betonte schon vor dem Halbfinal, dass auf WM-Niveau das Überzahlspiel eminent wichtig ist. Der Triumph gegen Kanada bestätigte ihn: Ohne die zwei Powerplaytore hätte das Resultat 1:2 statt 3:2 gelautet. Auch in Unterzahl sind die Schweizer mit einer Erfolgsquote von 80 Prozent gut unterwegs. Dumm nur: In Bezug auf die Special Teams spielen die Schweden an dieser Weltmeisterschaft in einer eigenen Liga. Ihr Powerplay ist mit einer Effizienz von sagenhaften 39,3 Prozent unerreicht, im Penaltykilling sind sie die Nummer 2 (87,5 Prozent). Eigene Strafen sind unter diesen Umständen fatal, die Schweizer müssen sich an ihrem Halbfinal orientieren, als sie erst in der 54. Minute erstmals in Unterzahl gerieten.

Goalies 3:2

Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni. Leonardo Genoni, 30 Jahre alt, aus Kilchberg, angestellt beim SC Bern, im Schlussdrittel des Halbfinals parierte er alle 18 Schüsse. Wenn einer selbst die kanadische Trainer- und TV-Legende Don Cherry zu Tränen rührt, wie dieser am Samstag sagte, kann Schwedens Anders Nilsson unmöglich besser sein. Auch wenn er an der WM die viel bessere Fangquote hat (95,9 Prozent). (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)