In seinem Traumland muss er jetzt der Retter sein

Da steht er also. Harijs Witolinsch. Die Blicke auf ihn gerichtet, die Kameras auch, als sei er ein fremdes Wesen, ein Pandabär im Zoo, frisch aus China importiert. Es ist aber die Arena in Freiburg, Witolinsch steht an der Davoser Bande, und das ist zugegeben ein seltsames Bild. Weil in den letzten 22 Jahren stand da stets Arno Del Curto, bis er Ende November zurücktrat. An dieses Bild gilt es sich zu gewöhnen. Witolinsch, 50, aus Riga, ist der Nachfolger, er unterschrieb bis Ende Saison. Das Ziel: der Ligaerhalt.

Doch wer ist Harijs Witolinsch? Ein Unbekannter in der Schweiz ist er nicht. Bloss ist das eine Weile her, als er sich hier einen Namen machte. Als Spieler kam er 1992 kurz in die Schweiz, auf der Suche nach einer neuen Eishockey-Heimat. Nach drei Monaten in zweit- und drittklassigen nordamerikanischen Teams traf er in Chur ein und dachte: «Ich bin in einem Traumland!» Andere Zeiten seien das gewesen, erinnert sich Witolinsch. «Du konntest aus Osteuropa nicht einfach so in die Schweiz reisen. Du brauchtest ein Visum, das war kompliziert.»

Im Traumland erlebte er den sportlichen Alptraum. Trotz vieler Witolinsch-Tore wurde Chur Letzter der NLA, im Duell mit dem B-Meister zog er den Kürzeren – Abstieg. Der Gegner: Davos mit Mats Waltin, Del Curtos ­Vorgänger. Ein Absteiger. Daran erinnert Witolinschs Team zu Beginn in Freiburg. Nichts klappt, nur ein 0:1 nach 20 Minuten ist das Beste am Ganzen aus Davoser Sicht.

Wie es hier nicht geht: Die wichtige Erfahrung als Spieler

Was in Witolinsch wohl vorgeht? Es fällt auf: Immer wieder muntert er die Spieler auf, vor allem die Jungen. Ein Team, das lebt, hatte er sich erhofft, eines, das Selbstvertrauen zeigt. Das sieht er nicht. Noch nicht. Er sei flexibel als Coach, sagte Witolinsch. Er arbeitete, meistens als Assistent, mit KHL-Teams sowie der lettischen und russischen Nationalmannschaft, wurde Weltmeister. Die Russen müsse man hart anfassen, die brauchen das, sagt er. Aus seinen Jahren als Spieler in der Schweiz wisse er, dass das mit Westeuropäern so nicht funktioniere.

Diese Zeit als Spieler in der Schweiz. Kaum abgestiegen, verliess Witolinsch 1993 das Land, noch nichts deutete darauf, dass es seine zweite Heimat werden sollte. Die NHL lockte, es wurden für den Center bloss acht Spiele für Winnipeg. Er ging dann ein Jahr in die Schweiz zu Rapperswil und eine Saison nach Schweden. Dann war es soweit: die Rückkehr nach Chur. «Diese Zeit , sie war die Schönste», sagt Witolinsch heute. In seinem ersten Jahr mit Abstand Topskorer, riss er Mitspieler und Fans mit. Es war die Zeit, als er sich den Legendenstatus beim EHC ­erspielte.

«Harijs kam mit uns, das war nicht selbstverständlich. Er war offen, westlich orientiert»

Der zweitbeste Skorer, das war Andreas Fischer, heute Chef der Schweizer Schiedsrichter. In Chur spielten und trainierten zu jener Zeit oft Leute aus früheren Sowjetstaaten, «klassische Russen» hätten die Mitspieler diese genannt, erinnert sich Fischer. «Ausser Witolinsch.» Wenn die Spieler in den Ausgang zogen, pflegten die «Russen» ihre Wodka-Partys unter sich zu feiern – das war für die Schweizer vielleicht besser so. «Harijs kam mit uns, das war nicht selbstverständlich. Er war offen, westlich orientiert», erzählt Fischer.

Er freut sich aufs Wiedersehen. Als ihn die «Sonntags Zeitung» kontaktiert, will Fischer als erstes die Handynummer Witolinschs haben. Zu einem Treffen kam es bereits 2006, als beide ihre zweiten Karrieren starteten: Witolinsch als Trainer in der 2. Liga, Fischer als Referee. Witolinsch mag oft nicht wie der lustigste Zeitgenosse dreinblicken, doch dass er ­Humor hat, hat Fischer auch in diesen Spielen gemerkt. «Er war stets korrekt. Doch wenn ich eine Strafe übersah, rief er mir aufs Eis: Fischer, das ist wie früher, als du Stürmer warst und das Tor nie trafst.»

Die Trainerkarriere, sie begann bei Pikes Oberthurgau

Das Tor treffen, das tun Witolinschs Davoser Spieler plötzlich im Mitteldrittel. Die Wandlung ist erstaunlich, da ist sie: Die Mannschaft, die lebt, die mutig ist – sie führt 3:1 nach 40 Minuten. Es ist ein Wandel, wie man ihn früher mit Del Curto an der Bande oft sah. Er habe die richtigen Knöpfe gedrückt, hiess es dann. Ob Witolinsch auch diese Knöpfe fand?

Wie man das tut, lernte er bei den Pikes Oberthurgau. Sein Förderer, dem der Lette bis heute dankbar ist: Richard Stäheli, 65, Unternehmer, immer noch freundschaftlich verbunden und einer der ersten Gratulanten nach Witolinschs Unterschrift in Davos. Stäheli, damals Clubpräsident, baute die Halle der Pikes in Romanshorn auf eigene Kosten, mit dem Ziel der Juniorenförderung. Witolinsch wurde 2005 sein Trainer. Stäheli lernte ihn als äusserst organisierten Trainer kennen, als Menschen mit Rückgrat: «Er ist keiner, der immer Ja und Amen sagt. Heute lassen viele Mitarbeiter ihre Chefs in die Wüste gehen, indem sie nie widersprechen. Harijs konnte sagen: So nicht! Er war argumentativ stark.»

«Er ist keiner, der immer Ja und Amen sagt»

Und Stäheli war keiner, der das einfach so akzeptiert hätte: «Ich bin nicht gerade wie Constantin, aber ähnlich. Bei Harijs war es anders. Einmal, als wir nach 6 Spielen null Punkte hatten, bin ich in die Kabine und habe zur Mannschaft gesagt: Vorher sind alle Spieler weg, bevor Harijs weg ist.»

Witolinsch ging erst, als die Chance in der KHL winkte. Den Wohnsitz im Thurgau behielt er, Ehefrau und die Töchter blieben. Nun ist auch er definitiv zurück. Als das Spiel in Freiburg vorbei ist, darf er einen Sieg analysieren, ­Davos wankte, fiel nicht, gewann 3:2. Er tadelt die Passivität am Anfang, lobt, dass das Team dann Gas gab. Sprüche gibts keine, Witolinsch weiss: Die Arbeit hat erst begonnen.

Sieglos mit Waltin – der HCD letztmals ohne Del Curto

Harijs Witolinsch war ein junger Stürmer beim schwedischen Rögle, als in Davos zum letzten Mal ein Mann den HCD coachte, der nicht Arno Del Curto hiess. Man schrieb Dezember 1995: Gerade war der Jugoslawienkrieg offiziell beendet und O.J. Simpson freigesprochen worden.

Der schwedische Gentleman Mats Waltin erlebte an der HCD-Bande eine denkwürdige Derniere. Zwei Jahre zuvor hatte er die Davoser zurück in die NLA geführt, doch der Elan war weg. Erstmals seit dem Wiederaufstieg konnte der HCD fürs Heimturnier nicht mehr aufs russische Spektakelduo Bykow/Chomutow zählen, sondern holte stattdessen ein Quintett aus Finnland. Und statt wie in den ­Vorjahren den Final erreichte er nach vier Niederlagen in ­Serie nur den letzten Turnierrang.

Als die Russen von Lada Toljatti den Pokal in die Höhe stemmten und zugleich bei der U-20-WM die ­Davos-Stürmer Reto von Arx und Ivo Rüthemann unter Arno Del ­Curto in Boston auf mitreissende Art den Klassenerhalt schafften, spürte Waltin wohl schon, was er zwei Wochen später ankündigte: «Ich bin nicht mehr der richtige Trainer für den HC Davos 1996/97.» Ein paar Tage später war sein ­Nachfolger gefunden. Da hatte ein gewisser Witolinsch noch elf Jahre Spielerkarriere in unteren Schweizer Ligen vor sich. (phm)



