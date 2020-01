Kloten feiert Rekordsieg

29 Jahre, 2 Monate und 11 Tage: So lange war es her, dass Kloten zum letzten Mal in Siders gewonnen hatte. 10:4 lautete damals das Resultat, und so einseitig wie an jenem 27. Oktober 1990 war auch das heutige Aufeinandertreffen von Unterländern und Unterwallisern.

Sierre war ohne jede Chance gegen den Leader der Swiss League und ging 1:8 unter. Es war Klotens 12. Erfolg in Serie und der höchste Saisonsieg.

Klarer Sieg von Leader @EHC_Kloten_1934 beim Aufsteiger @hcsierre_news im einzigen #SwissLeague Spiel heute Abend.

Victoire décisive de Kloten contre Sierre au seul match de la #SwissLeague ce soir. pic.twitter.com/VMuqd5SLF8 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) January 8, 2020

Für die Klotener wurde der Match früh zum Schaulaufen. Ende Startdrittel zogen sie innert vier Minuten auf 3:0 davon und brachen damit den bescheidenen Widerstand, den ihnen Sierre zuvor entgegengebracht hatte.

Ohne realistische Chancen aufs Playoff fanden die zuvor heimstarken Walliser auch keine Motivation mehr. Kloten dagegen vergrösserte mit einem Gala-Auftritt seinen Vorsprung in der Tabelle aufs zweitplatzierte Olten auf bereits sieben Punkte.

Sierre - Kloten 1:8 (0:3, 1:4, 0:1) 1819 Zuschauer. – SR Fluri, A. Wiegend; Huguet/Francy.

Tore: 16. Stämpfli (Marchon, Forget) 0:1. 19. (18:16) Forget (Truttmann, Lemm/Ausschluss M. Montandon) 0:2. 20. (19:20) Lemm (Lehmann) 0:3. 23. Lehmann 0:4. 28. (27:54) Kellenberger (Wetli) 0:5. 29. (28:54) Figren (Faille/Ausschluss Harlacher!) 0:6. 38. Heinimann (Massimino/Ausschluss Primeau) 1:6. 39. Lehmann (Lemm) 1:7. 57. Kindschi (Knellwolf, Faille/Ausschluss Rimann) 1:8

Strafen: 6-mal 2 Min. gegen Sierre, 3-mal 2 Min. gegen Kloten.