Kloten korrigiert mit einem 7:2

Wer das erste Tor schiesst, der gewinnt – das ist eine Weisheit im Playoff. In der Serie Kloten - GCK Lions ist das Gegenteil der Fall: Wer das 1:0 erzielt, der verliert. Im ersten Match hatte Éric Faille Kloten in Führung geschossen, die GCK Lions gewannen 4:1. Gestern traf Fabian Berri bereits nach 151 Sekunden für das ZSC-Farmteam, am Ende aber reiste Kloten mit einem 7:2 (1:1, 2:1, 4:0) ab. Damit ist die Serie ausgeglichen, am Sonntag geht sie in Kloten weiter.

«Ziel erreicht, zum 1:1 ausgeglichen», das sagte Trainer Per Hanberg. Und er fügte gleich an, gleichsam für alle, die meinen, das 7:2 zeuge von einem klaren und eindeutigen Abend: «Aber es war sehr, sehr hart.» Seine Mannschaft lag kurz nach dem Start zurück. Das war nach der Niederlage vom Mittwoch ein wenig Mut machender Start. Aber dann schossen die Klotener endlich ihr erstes Powerplaytor in dieser Serie. Wer auf Robin Figren als Schützen tippt, der liegt richtig. Der Schwede vollendete die perfekte Powerplay-Variante: Querpass Faille, Direktschuss Figren. Bevor der Goalie wusste, wie ihm geschah, war der Puck bereits im Tor.

Wenig hätte gefehlt, und Kloten wäre das gleiche passiert wie am Mittwoch: Ein Gegentor gleich zu Beginn des Mitteldrittels. Brüschweiler traf nur den Pfosten. Kurz nach Spielmitte zahlte sich die Klotener Arbeit aus: Lehmann lenkte einen Weitschuss von Ganz zum 2:1 ab. Und dann war wieder mal die Reihe am Duo Figren/Faille. Dieses Mal spielte der Schwede den Pass, der Kanadier liess mit einer Täuschung zwei Gegenspieler aussteigen, er versetzte nachher auch noch Goalie Zürrer. Das 3:1 brachte aber noch nicht die Entscheidung, die GCK Lions brachten ebenfalls ein Poweplaygoal zustande. Und sie waren weiterhin gefährlich.

Die erste Linie und Nyffeler

Dann aber besorgte Ramon Knellwolf die Vorentscheidung nach 45 Minuten: Er verwertete einen Blitzangriff von Faille und Figren mit dem 4:2. Damit war die Sache erledigt, nachher gab es noch einige schöne Zugaben. Das 5:2 von Forget nur 80 Sekunden später, das 6:2 von Lehmann und das 7:2 von Jungverteidiger Gian Janett. «Das 2:7 war natürlich bitter für uns», sagte Xeno Büsser von den GCK Lions. Der Verteidiger, der auch einmal eine Saison in Kloten verbracht hatte, fügte dann aber sofort das an, was man in solchen Momenten immer tut: «Aber es ist nur ein Spiel verloren».

Ähnliches gilt für Kloten – aus anderer Sicht: Es ist nur ein Spiel gewonnen. Aber es war nach dem Fehlstart ein ziemlich wichtiger Erfolg. Hanberg lobte Goalie Nyffeler für seine starke Leistung. Bei einem GCK-Konter im ersten Drittel schien das Tor weit offen, aber Klotens Schlussmann zeigte eine von mehreren grossen Paraden.

Und erneut waren die Klotener Ausländer überragend. Sie waren für drei der vier ersten Goals besorgt, sie ebneten ihrem Team den Weg zum Sieg. Dass die GCK Lions nach dem 2:4 sich auf andere Dinge konzentrierten – «sie versuchten, uns aus der Balance zu bringen, sagte Hanberg – gehört mit zum Playoff-Geschäft. Am Sonntag geht es in Kloten weiter.

(jch)