Löwendompteur aus Berufung

Ab und zu ertönt in der Eishalle Löwengebrüll. Dann dröhnt es aus den Lautsprechern der Zielbau-Arena, als wäre das Wappentier des EHC Winterthur leibhaftig anwesend. Ein bisschen klingt es wie eine Ermahnung an die Spieler, die neun ihrer letzten zehn Spiele ver­loren haben. Und ein bisschen wie Aufmunterung: Denn an diesem Abend sind die Lakers zu Gast, das dominierende Team der Swiss League.

Ermahnen und aufmuntern: Vollamtlich macht das beim EHCW natürlich ein anderer. Michel Zeiter, einst Meisterstürmer beim ZSC, steht in seiner zweiten Saison als Trainer in Winterthur. 43-jährig ist er mittlerweile – und sieht noch immer aus, als könne er selbst mitspielen.

Wahrscheinlich würde er das auch am liebsten. Zeiter tigert hinter der Spielerbank hin und her, stemmt die Arme in die Hüften, verwirft die Hände, redet auf seine Spieler ein. Reglos bleibt er nur in einem Fall: wenn ein Tor fällt.

Egal, ob das 1:0 für Winterthur, das 2:1 für die Lakers, das 2:2: Zeiter erstarrt, als müsse er das Geschehene erst aufnehmen und verarbeiten. Als entscheide jede seiner Regungen darüber, wie es weitergeht mit dem EHCW.

Und so falsch ist das auch nicht. Vom ersten Tag an war Zeiter mehr als nur der Trainer. Mit seinem Namen und seiner Aura soll er einen Club, der bis vor drei Jahren in der 1. Liga spielte, national etablieren. Als der Verband beschloss, in der zweithöchsten Spielklasse bis 2019 ohne Abstieg zu spielen, wagte der Amateurmeister den Schritt nach oben.

Nur 873 kommen fürs TV-Spiel

So kam es, dass gestern erstmals in der Clubgeschichte ein Spiel der Winterthurer live im TV übertragen wurde. ­Allerdings fanden nur 873 Zuschauer den Weg in die Halle. Und das, obschon der Club Studenten und Jugendliche mit einem Eintrittspreis von fünf Franken lockte. «Wir möchten dem TV-Zuschauer eine gute Kulisse bieten», so hatte ­Geschäftsführer Alexander Keller im Vorfeld gehofft.

Stattdessen blieben zwei Drittel der Halle leer. 2002 wurde sie eröffnet, seit 2016 heisst sie «Zielbau Arena». Verantwortlich dafür ist Urs Möckli – der Bauunternehmer aus dem Appenzell überweist dem EHC jährlich 100 000 Franken für die Namensrechte. Die TV-Premiere verpasst Möckli – er weilt geschäftlich im Ausland. Doch ein guter Freund kann ihm alles berichten: Michel Zeiter. Einst baute ihm Möckli das Haus, heute sagt Zeiter: «Ich habe Möckli hierhergebracht.» Kaum Zufall, dass der Vertrag mit Zielbau eine Ausstiegsklausel für 2019 enthält, Zeiters Arbeitsvertrag eine Verlängerungsoption bis 2019. «Wir wollen hier längerfristig etwas aufbauen», so der Trainer.

In ein paar Jahren unter den fünf besten Teams

Im Vergleich zur Konkurrenz ist der EHC dennoch ein Zwerg. 1,75 Millionen Franken beträgt das Budget – weniger als ein Drittel von zum Beispiel den Lakers. In Winterthur ist man noch immer ­dabei, die Strukturen eines Amateurclubs an die höhere Liga anzupassen. Mit einer Ausnahme gehen alle Schweizer im Team einem Beruf nach, mehr als drei Trainings pro Woche sind nicht drin. Es sind Bedingungen, wie sie so sonst niemand hat in der Swiss League.

In ein paar Jahren wollen sie unter den vier, fünf besten Teams der Liga sein, so Geschäftsführer Keller. Doch der Weg ist weit. Der Zuschauerschnitt sank im dritten Jahr in Folge und beträgt noch 1039. Letztes Jahr schrieb man ein Minus von 180 000 Franken. Und sportlich folgte nach gutem Start auch in Zeiters zweitem Jahr ein Einbruch, ist das Playoff längst ausser Reichweite.

Darum war die TV- Premiere ein willkommenes Lebenszeichen. Es gab einen Punkt gegen den Leader – auch wenn Winterthur in der 60. Minute noch geführt hatte. Zeiter nahm den entscheidenden Penalty reglos zur Kenntnis. Er sammelte sich kurz. Und schritt dann schnurstracks Richtung Gästebank zur Gratulation an Lakers-Coach Tomlinson. (Tages-Anzeiger)