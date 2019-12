Mehr Platz, weniger Waschmaschinen

Das berühmteste Eisstadion der Schweiz wird renoviert. Für den HC Davos ist es ein unverzichtbares Geschenk zum 100. Geburtstag, fürs Publikum ein Gewinn. Die Clubs schwärmen von der neuen Infrastruktur, nur ein Rekordsieger zeigt Mühe bei Umgewöhnung.

Die Freude des Schleifers: «Jede Menge Platz»

Funken stieben, es riecht nach heissen Bremsen. Pavel Smelik steht in seinem Reich an seinem Arbeitsgerät, im Materialraum an der Schleifmaschine. Früher, also letztes Jahr noch, als er mit Trinec auch schon hier war, musste der Tscheche seine Arbeit im Gang vor der Garderobe machen. Hat Kufen geschliffen und Helme gerichtet, wo zwei komplette Mannschaften, Funktionäre, Journalisten und jede Menge ­andere sich drängten.

Der Schleifer kann zufrieden sein: Er hat mehr Platz für seine Arbeit. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Jetzt hat der 43-Jährige für seinen Job einen grosszügigen, frisch gestrichenen Raum. Oder immerhin die Hälfte davon: Ab Freitag teilt er ihn sich mit dem Kollegen von TPS Turku. «Es gibt auch dann noch jede Menge Platz», sagt Smelik. Die Finnen ziehen erst später ein, weil ihre ­Gewerkschaft jede Aktivität am Weihnachtstag verbietet. Also reisen sie erst am 26. Dezember an. Und können danach nicht nur einen halben Equipment-Raum belegen, sondern dazu noch zwei Garderoben, total 100 Quadratmeter. Wie alle anderen Teams an diesem Spengler-Cup.

Die Scham von Gianola: «Unwürdige Zustände»

Eine neue Gleichberechtigung ist eingezogen in Davos. Vorbei die Zeiten, als die weniger bekannten Mannschaften sich in einer einzigen, kargen, kleinen Garderobe ausbreiten mussten, weil die Infrastruktur nicht mehr hergab. Wo im gemeinsamen Kabinengang jede Menge Gerät den Weg verstellte. Wo der Weg zur Eisfläche oder zum Ausgang einem Slalom glich. Und wo sich Turnierdirektor Marc Gianola «fast schämte, den Trainern ihre Büros zu zeigen», wie er sagt. Es handelte sich um Container im Zwischenraum von Garderobentrakt und Aussenfassade. «Unwürdig», nennt Gianola diese ­Bedingungen. Alle müssten also begeistert sein. Doch es gibt auch Verlierer.

Der Turnierveteran: «Man riecht keinen Rauch mehr»

Über Jahre nämlich genoss das Team Canada – gemeinsam mit dem HCD mit 15 Titeln Rekordgewinner – das Privileg, über nicht nur eine, sondern gleich vier Garderoben zu verfügen. Für die Kanadier ist das Modell mit der Zweier-Standardlösung ­darum ein Rückschritt – wenigstens gefühlt. «Wir haben nicht weniger Platz, aber weniger Räume», muss Andy Hüppi seiner Mannschaft immer wieder erklären. Der 50-Jährige aus Schmerikon ist beim Team ­Canada viel mehr als bloss Masseur, er ­kümmert sich um Material und Organisation, ist schon zum18. Mal am Spengler-Cup.

Auch eine andere Vorzugs­behandlung hat sein Team eingebüsst: die eigene Waschmaschine. Neuerdings werden die Kleider wie bei der Konkurrenz von einem Chauffeur zur Wäscherei gebracht, ein Stück Selbstständigkeit ging damit verloren. «Es ist gut so», betont Hüppi, «es ist einfach anders.» Schon am 22. Dezember kam er deshalb nach Davos, machte sich mit der neuen Umgebung vertraut. Und kann auch schwärmen. Wärmer sei es. «Und das Schönste ist, dass man keinen Rauch mehr riecht: Wenn früher die Fans nach draussen zum Rauchen gingen, zog bei uns alles durch die Tür wieder rein.»

Der Rückkehrer: «Jetzt ist es viel besser»

Ein fast schon traditioneller Spengler-Cup-Gast ist auch Martin Gernat. Der Slowake war vor zwei Jahren mit Hradec Kralove hier und verteidigt nun in der zweiten Saison für Trinec. 2018 stach ihm die neue Nordfassade schon bei der Anfahrt ins Auge, jetzt schwärmt er von den neuen, dunklen Garderoben: «Früher mussten wir mit 25 Spielern und zwei Goalies ziemlich zusammenrücken – das ging schon, gute Leute passen überall rein. Aber jetzt ist es viel besser.»

Der Stolz von Gianola: «Unsere Geschichte zeigen»

Viel besser soll das Davoser Eisstadion aber nicht nur für Sportler und Betreuer werden, sondern auch fürs Publikum. Für ­total 25 Millionen Franken wird die Halle mit dem ikonischen Holzgebälk umgebaut, drei Etappen umfasst das Projekt, die umfangreichste davon wurde diesen Herbst abgeschlossen.

Schon jetzt lässt sich der Rundgang erkennen, der in einem Jahr ums ganze Stadion führen und eine Ruhmeshalle, ein Spengler-Cup-Museum und ein HCD-Museum beherbergen soll. «Zum 100-Jahr-Jubiläum des Clubs wollen wir unsere Geschichte zeigen», erklärt Gianola. Ab dem Fest soll es auch thematisch getrennte Verpflegungsstände geben, die maximal 6300 Gäste verköstigen. Das sind praktisch gleich viele wie heute, aber die Aufteilung passt zum Spengler-Cup: Gut 900 Stehplätze weichen ebenso vielen Sitzplätzen.

In der Liga spielt die Kapazität weniger eine Rolle. «Dort fällt sie nicht so ins Gewicht, weil wir in der Meisterschaft nur selten ausverkauft sind», sagt Gianola. Er lächelt. Beim gestrigen Startspiel war seine zu zwei Dritteln fertige Arena ganz ausverkauft.