Mutloser ZSC vergibt ersten Meisterpuck

Die ZSC Lions reisten wegen des Beginns der Frühlingsferien in vielen Kantonen mit dem Zug nach Lugano, um einen Stau vor dem Gotthard zu umgehen. Eine smarte Planung. Doch den Stau vor Lugano-­Goalie Merzlikins, verursacht durch dessen Teamkollegen, konnten sie nicht umgehen. Und weil sie auch nicht entschlossen genug auftraten, um diesen aufzulösen, blieben sie im Spiel ihrer ersten Meisterchance auswärts erneut ­offensiv harm- und torlos in der Resega und verloren mit 0:4. In drei Finalpartien in Lugano haben sie nur ein Tor erzielt – und dieses reichte ihnen, um Spiel 1 zu gewinnen.

Deshalb liegen sie in diesem Duell, in dem der Heimvorteil eine solch grosse Rolle zu spielen scheint, immer noch mit 3:2 voraus. Am Mittwoch haben sie im Hallenstadion ihren zweiten Meisterpuck von maximal drei. In neun Saisonspielen der beiden Clubs setzte sich achtmal das Heimteam durch – mit erwähnter Ausnahme. Doch die ZSC Lions mussten zuletzt zu Hause zweimal etwas Glück beanspruchen, um sich in der Overtime durchzusetzen. Lugano ist jedenfalls zurück im Geschäft und hat, weil im Hallenstadion am Dienstag die GV der Swiss Life stattfindet, einen Tag länger, um sich auf Spiel 6 vorzubereiten.

Hofmann gab die Richtung vor

Die ZSC Lions müssen sich vorwerfen lassen, wie schon bei ihrem zweiten Finalauftritt viel zu zögerlich agiert zu haben. Nachdem sie in ihrem ersten Einsatz gleich in einen Konter gestürmt waren und nach 27 Sekunden das 0:1 Hofmanns zugelassen hatten, hatten sie grosse Mühe, ins Spiel zu kommen. Vom «ZSC-Hockey», das sie sonst auszeichnet, mit konsequentem Forechecking und Tempospiel, war nichts zu sehen. Sie wirkten so nervös, dass kaum ein Pass auf dem Stock des Adressaten landete. Und so gelang es ihnen kaum, mit Angriffsauslösungen Schwung aufzunehmen.

Am Mittwoch war ihnen im Hallenstadion das Startdrittel ebenfalls gründlich missglückt, doch danach hatten sie Fahrt aufgenommen. Das gelang ihnen diesmal nicht. Das Positive war für sie, dass sie nach 40 Minuten erst 0:1 zurücklagen. Doch im Schlussabschnitt ging es schnell: Zuerst liess sich Flüeler von der Unsicherheit seiner Vorderleute anstecken und einen harmlosen Schuss durch die Beine passieren, sodass Hofmann (43.) nur noch zum 2:0 einschieben musste. Und nur 68 Sekunden später traf Furrer mit einem satten Schuss zum 3:0.

Die Partie war damit entschieden, danach drosselten beide Teams ihr Tempo im Hinblick auf den nächsten Akt. Es fällt auf, dass die Spiele in der Resega mit ­Resultaten von 0:1, 3:0 und 4:0 bisher deutlich weniger Spektakel ­boten als jene im Hallenstadion (5:4 und 3:2 in Overtime). Die Zürcher dürften sich auf der Heimreise per Bus damit getröstet haben, dass sie nun am Mittwoch zu ­Hause Meister werden können.

Elfmal schon machte ein Team im Schweizer Playoff aus einem 0:3 oder 1:3 noch ein 4:3. Allerdings passierte dies im Final erst zweimal: Beide Male schafften es die ZSC Lions, 2012 gegen Bern und 2001 gegen Lugano. Mit zwei weiteren Siegen könnten sich die Tessiner nun revanchieren. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)