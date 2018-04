«Nicht alle haben sich an den Plan gehalten»

Spät in der Saison ereignet sich Erstaunliches. In der Qualifikation hatte es der gebeutelte EHC Kloten seit Oktober nicht mehr fertiggebracht, zwei Partien nacheinander zu gewinnen. Im Kampf um den Klassenerhalt war er nach schwachen Leistungen, einem 1:4 und einem 0:4, gegen den Swiss-League-Meister SCRJ Lakers scheinbar am ­Boden. Doch seit dem Dienstag ist vieles ganz anders.

Die Leistung und der Sieg in der ­Rekordnacht, dem mit 102:32 Minuten bisher längsten Spiel in der Schweiz, hat den Club aus der National League zurück in die Spur gebracht. Nun hat er endlich wieder mal zwei Siege aneinander gereiht. Die Mannschaft, von vielen schon abgeschrieben, ist nicht nur in der Serie zurück. Sie hat sich für die maximal drei Partien, die noch ausstehen, auch den Heimvorteil wieder geholt.

Aber nicht mehr. Das versuchte auch Trainer André Rötheli zu vermitteln. Ihm hat bei weitem nicht alles gefallen. «Wir hatten einen Plan, aber nicht alle haben sich daran gehalten. Wir hatten zu viele Scheibenverluste, es wurden Dinge versucht, die jetzt einfach keinen Platz haben. Die Lakers sind noch da», warnte der 47-Jährige.

Führung nach 83 Sekunden

Aber auch er konnte konstatieren, dass Kloten gestern eine eindrückliche ­Antwort auf die Frage gab, wer die lange Nacht vom Dienstag besser verarbeitet hat. Man hatte es ein bisschen vermuten können, dass die Equipe aus der zweithöchsten Liga eine solche Intensität nicht gewöhnt ist. Dass die Differenz dann so gross ausfallen würde, das ­erstaunte doch.

Die Lakers begannen so, wie Kloten in die ersten zwei Partien gegangen war. Kloten startete mit mindestens so viel Selbstvertrauen wie die St. Galler in den ersten Begegnungen. Es war Martin Ness, der den Gegner nach etwas mehr als 80 Sekunden ins Spiel brachte: ­Vincent Praplan fing seinen Pass ab, das Zuspiel durch den Slot verwertete ­Roman Schlagenhauf. Im vierten Match erzielten die Zürcher erstmals das erste Tor. Und sie liessen sich nicht mehr von ihrem Weg abbringen.

Kloten gab ­physisch den Ton an

Tim Bozon nützte die Freiheit im gegnerischen Drittel zum 2:0 (13.). Denis Hollenstein machte mit seinem Gegenspieler Fréderic Iglesias meist, was er wollte. Vor allem beim dritten Tor, das der Klotener Captain erzielte, sah man den Klassenunterschied. Patrick Obrist traf nach 36 Minuten ins hohe Eck. Die Klotener hatten nicht nur Match und Gegner im Griff, sie schossen auch Tore.

Und zum ersten Mal erst dominierten sie von Beginn weg. Die Fehler in der eigenen Zone, vor kurzem noch fast Alltag, wurden deutlich reduziert. Das Team, das sich letzte Woche noch hatte herumschubsen lassen, gab auch ­physisch klar den Ton an. Die Junioren Wetli und Lehmann fielen dabei keinesfalls ab. Nur Spencer Abbott bewegte sich nicht auf gleichem Niveau.

Der Unterschied bei 3:5

Die Lakers hatten genau eine Chance, ins Spiel zu finden. Bei doppelter Überzahl, die sie sonst nützen, fehlten Genauigkeit und Réussite – ein Zeichen von Müdigkeit. Bei 5 gegen 5 hatten sie schon in ­Kloten kein Tor erzielt. Erstmals in dieser Saison kassierten sie nun zwei Niederlagen in Folge. Als Aussenseiter ist es zwar leichter, solche Dinge wegzustecken. Aber plötzlich scheint auch möglich, dass die Lakers ihr Saisonziel verpassen. (Tages-Anzeiger)