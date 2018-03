Noch nicht reif für die Insel

Als die Temperaturen jüngst weit unter null sanken, stöhnten viele. Mathias ­Seger freute sich. So konnte er in seinem Garten in Oerlikon ein Eisfeld machen. Für die Kinder aus der Nachbarschaft wurde es zum Tummelplatz, auch die Grossen wagten ab und zu ein Mätschli. Inzwischen ist das Eis geschmolzen, und Seger muss sich auf anderes konzentrieren: aufs Playoff. Sein letztes. Zwischen 4 und 21 Spiele wird er, mit 1153 NLA-Einsätzen der einsame Rekordmann, noch bestreiten. Dann ist seine einzigartige Karriere vorbei.

Seit einem Jahr konnte sich der Ostschweizer darauf einstellen. Doch wie sich das Ende anfühlen wird, darauf kann man sich nicht vorbereiten. «Es wird abrupt kommen», mutmasst der 40-Jährige. «Wahrscheinlich wird mich eine grosse Wehmut erfassen. Aber es ist auch klar: Ich habe es einfacher als ­andere, ich habe eine sehr schöne und lange Karriere gehabt. Wenn einer mit 26 aufhören muss, ist es schwieriger. Ich kann zurückschauen und denken: Wow, was ich alles erleben durfte!»

«Der erste Titel war einzigartig»

Es ist sein 21. Playoff, das 18. mit den ZSC Lions. An sein erstes, 1997 als 19-Jähriger mit Rapperswil-Jona, kann er sich kaum mehr erinnern. Eingeprägt haben sich die Erfolge. «Wenn du gewinnst, bleibt dir jedes Detail in Erinnerung, von den Spielen, den Feiern, wie sich alle freuten.» Das heisst, in seinem Kopf bleiben vor allem die fünf Jahre mit dem Meistertitel: 2000, 01, 08, 12 und 14. «Der erste Titel war schon einzigartig», sagt Seger. «Nach so vielen Jahren. Und mit dem Siegestor von Plavsic zehn Sekunden vor Schluss. Die Fans kletterten schon aufs Plexiglas, Andreas Zehnder musste sie bitten herunterzusteigen.»

Man vergesse niemanden, mit dem man Meister geworden sei, sagt Seger. «Das gibt eine Verbindung bis ans ­Lebensende. Immer, wenn ich ­früheren Mitspielern begegne, wird ­dieses Thema angeschnitten.» Doch auch nach all den Jahren kann der Verteidiger nicht sagen, wieso ein Team im Playoff zusammenwächst und ein anderes nicht.

«Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn alle am gleichen Strick ziehen, ­jeder seine Rolle ­akzeptiert, alle den gleichen Plan ausführen. Das bedeutet auch, dass man sich extrem freut, wenn einer einen Schuss blockt. Jedes Team sucht diesen Groove. Aber vielen gelingt es nicht, ihn zu kreieren.»

Haben die Lions eine Chance – und wieso könnte Bern rausfliegen? Unsere Experten analysieren die Viertelfinals. (Video: Fabian Sanginés)

Die Vorfreude aufs Playoff verdrängte bei Seger in den letzten Tagen die aufkeimenden Gedanken ans Karriereende. «Es ist nicht so, dass ich einen Winter lang im Abschiedsmodus war», sagt er. «Dass ich dachte: Oh, das könnte nun mein letztes Spiel in diesem Stadion sein. Wenn du so denkst, bist du einen Schritt zu weit. Aber klar: Manchmal hielt ich inne und saugte alles auf. Ich versuchte, es mehr zu geniessen.»

Bereute er angesichts der turbulenten ZSC-Saison nicht manchmal, nochmals ein Jahr angehängt zu haben? Er verneint vehement: «Vom Sportlichen her war es sicher keine einfache Saison. Aber sie war bestimmt nicht uninteressant. Ich bin extrem glücklich, dass ich nochmals ein Jahr machen durfte. Und ich glaube, ich konnte einigermassen mithalten.»

Die mediale Kritik an seiner Vertragsverlängerung, die Präsident Walter Frey zur Chefsache erklärt hatte, liess ihn nicht kalt. «Ich zweifelte auch einen Moment, hinterfragte mich. Aber ich habe nun das Gefühl, dass es ein guter Entscheid war weiterzuspielen. Wir hatten viele Verletzte, da war es gut, hatten wir ein breites Kader. Und ich möchte diese Erfahrungen nicht missen.»

Der Trainerwechsel von Hans Wallson zu Hans Kossmann kam Seger ­entgegen, unter dem Kanada-Schweizer bekam er wieder deutlich mehr Eiszeit. Kossmann ist ein Mann alter Schule und mit klaren Prinzipien, er erhofft sich von Seger im Playoff für diese Mannschaft nochmals entscheidende Impulse. Captain ist der Routinier seit dieser Saison nicht mehr, Patrick Geering löste ihn ab. Doch natürlich ist er für die ZSC Lions immer noch viel mehr als ein «normaler» Spieler. Musste er sich zurücknehmen, weil er nicht mehr Captain war? «Zurücknehmen wäre das falsche Wort», sagt er. «Ich habe einfach eine andere Rolle. Geering macht es sehr gut, und ich probiere, ihn zu unterstützen. Aber es ist nicht so, dass ich stets neben ihm stehe.»

Traum vom perfekten Abgang

Der perfekte Abgang wäre, wie ihm ­Geering den Meisterpokal reicht. «Es kann sein, dass ich das schon einmal ­geträumt habe», sagt Seger lächelnd. «Aber du denkst nicht so weit voraus. Zuerst gilt es, das erste Spiel zu über­stehen. So ist das einfach im Playoff.» Dass der EVZ im Viertelfinal klar favorisiert sei, bestreite wohl niemand. «Doch das Schöne ist: Auch wenn die Saison für uns nicht gut gelaufen ist, es starten alle wieder bei null.»

Einen Masterplan für die Zeit nach seiner Karriere hat Seger noch nicht. ­Sicher werde er vorderhand einmal das Versprechen an seine Frau einlösen, Hausmann zu sein, sagt der Vater von Milla (8) und Elisa (4). Möglicherweise wird er beim ZSC als Juniorentrainer aushelfen. Dass er dem Eishockey erhalten bleibe, sei gut möglich, sagt er. Doch konkret hat er noch nichts geplant – er war noch zu sehr Spieler.

Wobei: Wohin es ihn kurzfristig verschlägt, weiss Seger. Im Mai, wenn ­einige seiner Berufskollegen an die WM in ­Kopenhagen fliegen, verreist er mit der Familie nach Australien. Sie mieten ein Wohnmobil und erkunden drei ­Monate lang den fünften Kontinent. «Dann kann ich Abstand gewinnen, das Ganze einmal setzen lassen.» Doch noch ist Australien für Seger ganz weit weg. Er ist noch nicht reif für die Insel. (Tages-Anzeiger)