Pettersson spielt Weihnachtsmann

Es heisst, der Weihnachtsmann komme aus Rovaniemi im finnischen Lappland. Doch der Mann, der am 23. Dezember im Hallenstadion den Weihnachtsmann spielte, stammt aus Südschweden, oder genauer: aus Göteborg. Fredrik Pettersson wendete gegen Fribourg die vierte Niederlage der ZSC Lions in extremis ab, sorgte mit seinen zwei ­späten Toren für ein Zürcher Happy End. Zuerst glich er 31 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit einem wuchtigen Schuss ins Lattenkreuz aus, dann traf er in der Overtime nach 122 Sekunden zum 3:2.

Ob er damit Coach Serge ­Aubin vorderhand den Job gerettet hat, dazu mochte sich weder Sportchef Sven Leuenberger noch Geschäftsführer Peter Zahner äussern. Auf die Trainerfrage würden sie sich nicht einlassen, hielten sie übereinstimmend fest. Würden die ZSC Lions auf dem Eis so im Gleichtakt auftreten, wären sie nicht unter dem Strich.

Jedenfalls entbehrte es nicht der Ironie, dass ausgerechnet ­Pettersson Aubin ein frohes Fest bescherte. Schliesslich ist es noch nicht lange her, dass ihn der Kanadier auf die Tribüne verbannte, auf seiner Position am Flügel Verteidiger Noreau nominierte.

Klein mit grimmiger Miene

Als die Zürcher nun gegen Gottéron die Partie noch drehten, war der fehlerhafte Noreau nicht mehr auf dem Eis. Dafür Klein, der den ganzen Nachmittag mit einem grimmigen Gesicht vorangeschritten war und auch das 1:0 (10.) mit einem wuchtigen Schuss erzielt hatte.

Überhaupt konnte man den Zürchern nicht vorwerfen, nicht mit Engagement bei der Sache zu sein. Manchmal überbordeten die Emotionen gar in diesem klassischen Strichduell, das viel Kampf und wenig spielerische Highlights bot. Es gab auch die unschöne Szene in der 11. Minute, als Schäppi Sprunger mit einem Check erwischte, den ­dieser nicht kommen sah. Der 32-jährige Freiburger musste mit Verdacht auf eine weitere Gehirnerschütterung vom Eis.

Auch ohne Sprunger hatte Gottéron lange Vorteile. Und im dritten Abschnitt wirkten die Gäste frischer als die Lions, die schon tags zuvor beim 3:4 in Lausanne gegen das Ende hin abgebaut hatten. Diesmal half ihnen Schneeberger mit einem späten Beinstellen, worauf ­Pettersson sein erstes Powerplaytor der Saison erzielte.

Zwei Monate sind zu wenig

Wäre dieser Treffer nicht mehr gefallen, die Zürcher wären mit fünf Punkten Rückstand auf den Strich in die Weihnachtspause ­gestiegen. Nun sind es zwei. Sie ­liegen gleichauf mit Lugano, ihrem Finalgegner 2018.

Wenn er auf das Jahr zurückblicke, so Zahner, müsse er feststellen: «Zwei Monate haben wir gut gespielt.» Damit meinte er das Playoff. Zwei Monate seien natürlich viel zu wenig. Und man müsse sich bewusst sein, dass es diese Saison einen erbitterten Kampf um einen Playoff-Platz gebe.

Sportlich vieles im Argen

So erfreulich die Entwicklung beim Stadionprojekt ist – im März erfolgt der Spatenstich –, so vieles liegt sportlich im Argen. Die ZSC-Führung ist erfahren genug, um sich von diesem glückhaften Sieg über Gottéron nicht blenden zu lassen. Es geht nun zuerst einmal darum, kurzfristig die Weichen zu stellen, um die Saison zu retten. Eine Massnahme wird die Verpflichtung eines zusätzlichen ausländischen Centers sein. Eine andere könnte ein Trainerwechsel sein. Falls man sich dazu entscheidet, dürfte man nicht mehr lange zuwarten.

Einen Satz liess sich Sportchef Leuenberger immerhin zu Aubin entlocken: «Ich bin bomben­sicher, dass die Mannschaft nicht gegen ihn spielt.» Eine interessante Parallele zur letzten Saison: Auch da schlossen die Zürcher das Kalenderjahr am 23. Dezember mit einem Overtime-Sieg ab, einem 2:1 in Lausanne. Auch da hiess der Siegestorschütze Pettersson. Den Schweden Wallson/Johansson half das nichts mehr, am 29. leitete erstmals Hans Kossmann das Training.

Auf die Frage, ob er am 29. Dezember noch der ZSC-Coach sei, antwortete Aubin: «Ich gehe ­davon aus. Aber ich kümmere mich nur um das, was ich beeinflussen kann.» Auch er hat nun fünf Tage frei, um Weihnachten zu feiern und sich zu sammeln.

(Tages-Anzeiger)