Pettersson verpasst die Finalissima

Drei Sekunden vor Ablauf des sechsten Duells im Playoff-Final zwischen den ZSC Lions und Lugano begeht Fredrik Pettersson ein Frustfoul. Der Zürcher Topscorer checkt Maxim Lapierre mit voller Wucht von hinten in den Rücken. Für diese unsportliche Aktion hat die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) den Schweden nun vorsorglich für das nächste Spiel gesperrt. Der 30-Jährige verpasst somit die entscheidende Partie um den Meistertitel am Freitagabend in Lugano. Gleichzeitig wurde gegen ihn ein ordentliches Verfahren eröffnet. (ddu)