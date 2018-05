Prominente Fans, Warteliste und hohes Ziel

Der St. Galler Kevin Fiala, von Craig Smith hervorragend angespielt, legt sich in der 6. Minute der zweiten Verlängerung die Scheibe auf die Backhand, bezwingt Winnipegs Goalie Connor Hellebuyck cool und sorgt mit dem 5:4 in der Bridgestone-Arena für einen kollektiven Freudentaumel.

Die Predators stehen zwar erst im Viertelfinal des NHL-Playoff, doch die Begeisterung in Nashville kennt kaum Grenzen. Die Menschen in der Hauptstadt der Countrymusik träumen vom Stanley-Cup. Und dass sie deswegen nicht als Fantasten abgestempelt werden können, grenzt an ein Wunder.

Tennessee, dessen Hauptort Nashville ist, zählt zu den Südstaaten der USA. Es herrscht ­subtropisches Klima, die Gegend müsste eigentlich Eishockeybrachland sein. Das war sie auch, als die weltbeste Liga in einer Stadt, die zuweilen als «Schnalle des Bibelgürtels» bezeichnet wird, vor gut 20 Jahren ein Team platzierte.

Während sich die für viele unbekannte Sportart in ­Atlanta nicht durchsetzte und in den Grossräumen Miami und Phoenix bis heute wenig Zuspruch findet, hat sie sich in Nashville etabliert.

Country-Stars und Footballer

In den letzten beiden Saisons waren sämtliche Heimspiele ausverkauft. Für die nächste Meisterschaft sind die 14'000 Saisonkarten bereits abgesetzt; neuerdings wird eine Warteliste geführt. In einer Umfrage der Spielergewerkschaft wählten die NHL-Profis die Fans in Nashville zu den zweitbesten, hinter jenen in Chicago, aber noch vor jenen in Montreal, wo Eishockey fast religionsähnliche Bedeutung hat.

Welchen Status die Predators mittlerweile haben, zeigt sich auch daran, dass sich viele Prominente aus der Region gern im Trikot mit dem Säbelzahn­tiger auf der Brust zeigen. Diverse Footballer der Tennessee Titans und auch einige Stars aus der Countryszene sind in der Bridgestone-Arena Stammgäste.

Die Rascal Flatts und Brad Paisley haben im Playoff 2018 schon die Nationalhymne intoniert, und vor dem zweiten Duell mit Winnipeg sorgte Carrie Underwood Stunden vor Fialas Siegtreffer für Jubel.

Carrie Underwood: Der Countrystar sang am Sonntag in Nashville die Nationalhymne. Bild: Keystone

Underwood ist nicht nur mehr­fache Grammy-Gewinnerin, sondern die Gattin von Mike Fisher, welcher im März sein Comeback gegeben hatte. Der Vorgänger von Roman Josi als Captain hofft, nach der Finalniederlage im Vorjahr den Stanley-Cup doch noch zu gewinnen.

David Poile als Baumeister

Dass die Nashville Predators längst kein Schattendasein mehr fristen, ist mittlerweile auch im Mutterland des Eishockeys zur Kenntnis genommen worden. Die «Winnipeg Sun» thematisierte in einer Reportage den grossen Zuspruch. Und die kanadische Internetseite «Sportsnet» bezeichnete die Bridgestone-Arena kürzlich als «Chicago-Stadion des Südens.

Irgendwie hat unser Spiel die Menschen hier berührt, und es ist eine Liebesbeziehung entstanden.» Die Predators seien gradlinig aufgebaut worden, begründet Jets-Coach Paul Maurice den Erfolg in südlichen Gefilden. «Jahr für Jahr wurde eine sehr gute Mannschaft präsentiert.»

Dies ist in erster Linie das Verdienst David Poiles. Der heute 68-Jährige dislozierte im Sommer 1997 von Washington nach Nashville, und seither ist der amerikanisch-kanadische Doppelbürger bei den Predators als General ­Manager tätig. Seit 2004 hat das Team nur in einem Winter mehr verloren als gewonnen. Obwohl die Predators deswegen in den Drafts nicht allzu früh wählen durften, wurde die Equipe stärker und stärker.

Der Spielertausch, dank dem Filip Forsberg für Nashville spielt, und der ­7-Jahres-Vertrag mit dem Berner Josi für vergleichsweise bescheidene 28 Millionen Dollar lassen Poile rückblickend als Genie erscheinen.

Mutiger Gentleman trifft es vielleicht am besten; so schickte er Verteidiger-Supertalent Seth Jones für Center Ryan Johansen nach Columbus und schreckte nicht davor zurück, Identifikationsfigur und Captain Shea Weber 2016 gegen P. K. Subban einzutauschen. Die Predators verfügen nicht nur über die beste Verteidigung der NHL, sondern auch über einen Sturm, der vom Titel träumen lässt.

Das Motto «61:35»

Subban erhöhte nicht nur die Unberechenbarkeit auf dem Eis, sondern auch den Glamourfaktor. Durch den ebenso extravaganten wie populären Kanadier hat die Aufmerksamkeit, welche die Predators geniessen, noch einmal deutlich zugenommen. Doch das ist derzeit Nebensache. Seit Saisonbeginn hängt in der Garderobe ein Banner mit der Aufschrift «61:35».

Die Zahlen stünden in dieser Saison für das Motto des Teams, hat Josi der Zeitung «The Tennessean» verraten. 61 Minuten und 35 Sekunden vor dem möglichen Triumph war 2017 in der Finalserie gegen Pittsburgh der grosse Traum geplatzt. Die Qualifikation schloss Nashville heuer auf Platz 1 ab. «Darauf können wir stolz sein», sagte Josi vor dem Playoff, «aber die richtige Arbeit und der Spass beginnen erst jetzt.»

Die Serie gegen die Winnipeg Jets, die in der Regular Season am zweitmeisten Punkte sammelten, ist freilich kein Selbstläufer. Und in den nächsten beiden ­Duellen müssen Josi, Fiala und Co. (der Berner Yannick Weber ist angeschlagen) erst mal ohne die Unterstützung ihrer enthusiastischen Fans auskommen. (Berner Zeitung)