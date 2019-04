Roe polarisiert – und schaut Golf

Matchentscheidend war die Szene nicht, dennoch wurde über sie ausgiebig diskutiert - jene Situation, in der Berns Beat Gerber den Zuger Garrett Roe touchierte, dieser aber anschliessend den Sturz theatralisch akzentuierte. Die Reaktionen waren heftig - im Stadion, aber auch später bei Fans und in den Medien, nicht nur den sozialen. Auch EVZ-Trainer Dan Tangnes war mässig erfreut: «War es eine Strafe bei der Szene mit Roe? Ja. Hätte er schneller wieder aufstehen sollen? Absolut. Er sah aus wie ein epileptischer Fisch. Wir sind nicht stolz darauf und haben mit ihm darüber gesprochen.»

Roe selber mochte sich gegenüber dieser Zeitung nicht mehr allzu sehr mit der Szene beschäftigen: «Was passiert ist, ist passiert. Wir denken an Spiel zwei, ich werde nun das Masters in Augusta schauen und ausspannen.» Tiger Woods und Rory McIlroy zählen zu den Favoriten des Golf-Freaks.

Der Spielstil von Roe polarisiert, das ist nicht neu. Obschon eher klein - die offiziellen Zahlen variieren zwischen 173 und 175 Zentimetern, manche sagen, es seien weniger - scheut er keinen Körperkontakt. Dabei sieht bei ihm eine Aktion oft anders aus als bei einem 190-Zenti meter-Brocken. «Spieler unterschiedlicher Grösse werden manchmal unterschiedlich beurteilt», sagt er dazu, «Checks haben aber auch verschiedene Auswirkungen. Wenn man den einen Spieler normal checkt, kann dies bei einem anderen gegen den Kopf oder die Hüfte sein.»

Der Dank an die Brüder

Ein vor allem in nordamerikanisch angehauchten Teams bewährtes Mittel: sich potenzielle Opfer aussuchen, die man regelmässig unter Druck setzt. Kleinere Spieler wie Roe eignen sich dazu besonders, und die Rolle als Zielscheibe kennt er bestens: «Das ist Teil meiner Karriere. Es ist ein physischer Sport. Und wenn die Gegner sich auf mich konzentrieren wollen, ist das okay, wir haben ja noch 19 weitere Spieler.» Gelernt, sich durchzubeissen, hat er früh. In Vienna, im Bundesstaat Virginia, musste er sich immer gegen Ältere behaupten. Auch von seinen Brüdern sei er herumgeschubst worden, sagt er mit einem Augenzwinkern: «Dafür bin ich ihnen heute noch dankbar.»

Roe ist hinter Teamkollege Lino Martschini die Nummer 2 der Playoff-Skorerliste, dazu hat er die meiste Eiszeit aller Zuger Stürmer. Das Tempo-Eishockey, das Tangnes spielen lässt, kommt den Wirbelwinden entgegen. Roe schränkt ein: «Rein auf die Zahlen bezogen, profitieren wir beide am meisten, aber schauen Sie das ganze Team an. In Bern erzielte Albrecht ein wichtiges Tor - gegen Lausanne Leuenberger oder Senteler. So muss es sein.»

Zug ist nach Salzburg, München und Linköping die vierte europäische Station von Roe. Bald wird eine fünfte dazukommen, er wird den EVZ verlassen. Die ZSC Lions dürften der nächste Arbeitgeber sein, heisst es, Roe solle schon unterschrieben haben. Wie im Playoff üblich, mag er dazu nichts sagen: «Ich konzentriere mich ganz auf den Final, und will mit Zug für bleibende Erinnerungen sorgen.» Wohl lieber durch Offensivaktionen als durch Schwalben.