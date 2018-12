Schiedsrichter lenkt Puck per Unterleib ab und trifft

Die St. Louis Blues gehören aktuell zu den schlechtesten Teams der NHL. Es würde ihnen gerade recht kommen, hätten sie mal wieder etwas Glück. In der Heimpartie gegen die Florida Panthers schien es so, als bekämen die Blues Hilfe: in Gestalt eines Schiedsrichters.

Verteidiger Robert Bortuzzo spielte die Scheibe in die gegnerische Hälfte, sie sollte der Bande entlang hinter dem Tor durchfliegen. Doch der Unparteiische, Tim Peel, stand im Weg. So prallte der Puck dem Referee genau ins Gemächt. Von dort kullerte er am verdutzten Panthers-Goalie Roberto Luongo ins Tor. Die Blues feierten – aber nur kurz. Denn Treffer, die von einem Schiedsrichter abgelenkt werden, zählen in der NHL nicht.

Referee Peel wurde nach dem unglücklichen Vorfall gepflegt, musste kurzzeitig vom Eis, konnte später aber weitermachen. St. Louis gewann die Partie gegen Florida letztlich trotzdem 4:3 – auch ohne fremde Hilfe. (hua)