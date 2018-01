Schläpfer erhält seinen Wunschspieler

Kevin Schläpfer hat gerne Spieler, die sich unter ihm in Biel bewährt haben. Einer davon soll nun dem EHC Kloten im Abstiegskampf helfen: Clarence Kparghai. Der 32-jährige Verteidiger, der bei Lugano zuletzt nicht mehr erste Wahl war, wird die Saison bei Kloten fertigspielen. Unter Schläpfer schaffte es Kparghai sogar bis ins Nationalteam, was ihm 2013 einen Vertrag bei Lugano eintrug.

Im Tessin verpasste Kparghai die komplette Saison 2016/17 wegen einer Knieverletzung, in diesem Winter ist er zwar wieder gesund, aber noch nicht wie gewünscht auf Touren gekommen. Kparghai besitzt in Lugano noch einen Vertrag bis 2019, wo er nächste Saison spielt, ist noch offen. Vorderhand ist der Job des läuferisch und physisch starken Verteidigers, die Klotener Defensive zu stabilisieren, die zuletzt unter zahlreichen Ausfällen litt. Sein Debüt im Klotener Dress gibt er am Samstag im Auswärtsspiel bei seinem Ex-Club Biel. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)