Schweiz lässt Powerplay ungenutzt verstreichen

Am 11. Mai ist beginnt für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in Bratislava die diesjährige WM-Kampagne. Um sich den letzten Schliff zu holen, bestreitet das Team von Trainer Patrick Fischer noch zwei Partien gegen Lettland. Dabei bietet sich den Spielern die letzte Möglichkeit, einen Platz im 25-köpfigen Kader zu ergattern. Je 2 Verteidiger und Stürmer werden nach den Partien in Herisau und Weinfelden das Team verlassen müssen.

Verfolgen Sie im Liver-Player die erste Partie gegen Lettland in Herisau.

