Schweizer NHL-Trio mit dem Rücken zur Wand

Das Schweizer Trio verlor mit den Nashville Predators gegen die Winnipeg Jets 2:6 und liegt in der Best-of-7-Serie 2:3 zurück.

Der Ausgleich durch den Berner Verteidiger Yannick Weber zum Stand von 1:1 in der 32. Minute brachte Nashville nur kurzfristig zurück in die Partie. Sechs Minuten später führten die Jets bereits 4:1. Selbst das 2:4 noch vor dem Signal der Sirene liess kaum mehr Hoffnungen aufkommen, denn der finnische Goalie Pekka Rinne erwischte mit einer Fangquote von lediglich 76,9 Prozent einen schwarzen Abend. Nach 47 Minuten und sechs Gegentreffern wurde der Nashville-Keeper vor eigenem Publikum ausgewechselt.

Kommt das Trio nach Kopenhagen?

Captain Roman Josi, Weber und Stürmer Kevin Fiala – nach seiner Nichtberücksichtigung in Spiel 4 stand er wieder auf dem Eis – dürfen sich nun im Duell gegen das kanadische Team keine weitere Niederlage leisten. Die nächste Partie findet in der Nacht auf Dienstag in Winnipeg statt. Bei einem Ausscheiden des Vorjahres-Finalisten in den Viertelfinals wäre ein Einsatz der drei Nashville-Söldner an der WM in Dänemark denkbar.

Auch der Titelverteidiger Pittsburgh ist in Nöten. Die Penguins verloren auswärts gegen die Washington Capitals 3:6 und liegen in der Viertelfinal-Serie mit 2:3 im Hintertreffen. (fal/sda)