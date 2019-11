Servette-Goalie schlägt ZSC-Spieler – muss vom Eis

Den ZSC Lions gelingt die Reaktion auf das Cup-Out nicht. Bern muss sich Davos im Penaltyschiessen geschlagen geben, Zug siegt in Lugano. Mehr...

Die Zürcher gehen im Viertelfinal gegen den Swiss-League-Club gleich mit 3:6 unter. Die Lakers schlagen Zug, Davos bezwingt Bern 4:3 in Overtime. Mehr...

Im Cup-Viertelfinal gastieren die ZSC Lions am Dienstag in Ajoie. Das weckt Erinnerungen an ein schwarzes Kapitel, das doch sein Gutes hatte. Mehr...