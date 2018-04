So kann der ZSC Meister werden – im ausverkauften Hallenstadion

Wenn man den ZSC-Spielern Anfang September vor dem Saisonstart angeboten hätte, sie würden am 24. April 2018 im Hallenstadion gegen Lugano um den Titel ­spielen, sie hätten sofort freudig zugepackt. Sie haben seitdem eine lange Reise hinter sich, in der sie vieles über sich erfahren haben. Nach schwierigen Monaten entdeckten sie im Playoff den Wert des Teamspiels wieder, wuchsen zu einer Gruppe, die den Zweiten (Zug) und den Ersten (Bern) mit ihrem Einsatz­willen und Erfolgshunger überforderte.

Nun fehlt ihnen der letzte Schritt. Zum siebten Mal in Serie ist ihr Heimspiel ausverkauft, am Montag waren innert zwölf Minuten alle Tickets weg. Zürich ist in den letzten Wochen wieder zu einer Hockeystadt geworden. Doch die Aussicht auf den Titel hemmte das Team. Als die Zürcher im Final gegen Lugano auf 2:0 vorgelegt hatten, waren sie plötzlich nicht mehr in der Rolle, die sie so stark gemacht hatte: Sie waren nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten, die etwas zu verlieren haben. Sie dürfen sich glücklich schätzen, in dieser Serie, in der Lugano in mehr Dritteln Vorteile hatte und auch mehr Tore geschossen hat (13:9), voraus zu sein.

Lugano zu Fehlern zwingen

Das Positive ist: Die Zürcher haben in den letzten Wochen erkannt, wie sie spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Wenn sie es mit spielerischen Mitteln versuchen, sind sie höchstens mittelmässig. Sie haben nicht die Genies, die aus dem Nichts Tore schiessen – der verletzte Nilsson wäre ein solches gewesen. In Abwesenheit des ­Schweden fanden sie eine neue Identität und überrollten sie ihre Gegner mit ihrer Intensität, ihrem Tempospiel. Wenn sie mit ihren vier ausgeglichenen Linien die Kadenz hoch halten, konsequent ­forechecken, den Puckführenden überall sofort unter Druck setzen, zwingen sie ihre Gegner früher oder später zu Fehlern, die sie dann ausnützen können. Wie in der Overtime von Spiel 5.

Aber dieser Stil, den Hans Kossmann als «ZSC-­Hockey» bezeichnet, braucht viel Energie, Lauf- und Opferbereitschaft und auch den Mut, ihn konsequent durchzuziehen. Die ZSC Lions können das Spiel nicht kontrollieren, sie müssen stets forcieren. Es galt wohl noch nie so sehr, was ihr Stadionspeaker vor den Heimspielen plakativ zu sagen pflegt: Sie müssen «Vollgas» spielen. Und das gelingt ihnen nirgends so gut wie im Playoff auf heimischem Eis, wenn auch das Hallenstadion zur Festhütte wird, sie aus der Atmosphäre ­Energie schöpfen können.

Die ZSC Lions spielten in jüngerer Vergangenheit im Hallenstadion in grossen Spielen stets gross auf: Neunmal in Folge siegten sie, wenn sie zu Hause ein Spiel 6 oder 7 zu bestreiten hatten. Gerade kürzlich im Halbfinal gegen Bern mit 3:2 in Overtime, die Serie führt zurück bis 2008. Natürlich sind von damals kaum mehr Spieler dabei. Doch das Selbstverständnis, grosse Spiele zu gewinnen, vererbt sich in einem Club. Anders ist nicht zu erklären, dass seit 2007 nur drei Teams Meister wurden: Bern, Davos und der ZSC.

Doch Lugano beweist in diesem Playoff eine erstaunliche Resilienz. Es wurde durch die Ausfälle von Chiesa, Brunner und Bürgler nur noch stärker, drehte im Halbfinal gegen Biel ein 0:2 und zeigte gegen die ZSC Lions mit dem Rücken zur Wand seine besten Leistungen. Die Zürcher hingegen haben in diesem Final ihr bestes Eis­hockey noch nicht gespielt. Es gibt für sie keine bessere ­Gelegenheit als heute Abend, um es zu tun. Das mutigere Team wird gewinnen.

