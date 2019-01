So trifft Nico Hischier an seinem 20. Geburtstag

In der NHL setzten die New Jersey Devils in der Nacht auf Samstag ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Beim 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen auswärts gegen die Arizona Coyotes feierte das Team mit dem Schweizer Nico Hischier den fünften Erfolg in den letzten sieben Spielen.

Hischier konnte sich gleich doppelt feiern lassen. Der Walliser mit der Rückennummer 13 wurde am Freitag 20-jährig und machte den Devils-Fans sowie sich selber ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Nach 65 Sekunden eröffnete der Center das Skore für die Gäste. Nach einem Konter mit Kyle Palmieri nutzte Hischier dessen exakten Querpass zum Führungstreffer. Arizonas Clayton Keller flog kurz nach der Schussabgabe zwar in den Torpfosten und verschob so das Gehäuse, doch der Puck wäre sowieso hinter der Linie gelandet. Goalie Darcy Kuemper blieb beim elften Saisontreffer des Nummer-1-Draft von 2017 keine Abwehrchance.

Ein sehenswertes Tor gelang auch Hischiers Teamkollege Drew Stafford. Im Penaltyschiessen lupfte er die Scheibe backhand an Kuemper vorbei ins Netz und krönte so sein 800. Spiel in der NHL mit dem Siegtreffer.

Video: Der Jubiläums-Treffer Drew Stafford glänzt in seinem 800. NHL-Spiel: Der Flügelstürmer sichert New Jersey im Penaltyschiessen mit einer Backhand-Einlage den 3:2-Sieg. (Video: NHL)

New Jerseys Torhüter Mackenzie Blackwood, der mit starken Leistungen massgeblichen Anteil am Aufschwung des Teams in den letzten Wochen hatte, musste im ersten Drittel wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. (ddu/sda)